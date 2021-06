Koronatestin hintoja vertailemalla voi säästää satoja euroja

Jaa

Kuluttajaliitto vertaili yksityisten lääkäriasemien koronavirustestauksen hintoja. Suurimmat hintaerot paljastuivat oireettoman henkilön testeissä. Hintaerot olivat jopa yli 200 euroa. Kuluttajan kannattaa olla tarkkana myös testiin liittyvien lisämaksujen suhteen, jotka saattavat paisuttaa loppulaskua kympeillä tai jopa satasilla.

Kun koronatestiin on päästävä pikaisesti yksityinen lääkäriasema voi olla paras – ja oireettomana ainoa – vaihtoehto. ”Hinnoista löytyi jopa satojen eurojen eroja oireettoman henkilön testeissä”, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Myös muiden testien hinnoista löytyi useiden kymmenien eurojen eroja.

Vertailun perusteella PCR-testiin testiin pääsee edullisimmin 9Lives-lääkäriasemalla, jossa testauskokonaisuuden minimihinta on 114 euroa. Kallein minimilasku on 180 euroa Seppälääkäreillä. Edullisimman minimihinnan antigeenitestille tarjoaa 9Lives 149 eurolla. Kallein minimihinta on Pihlajalinnan 218,20 euron testillä. Edellä mainitut hinnat ovat Kelan korvauksen jälkeen ja kaikki vertailun hinnat sisältävät varsinaisen testin lisäksi testaukseen vaadittavan lähetteen sekä lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittaman todistuksen.

Oireeton matkailija säästää vertailemalla jopa satoja euroja

Koronavirustestiin voi olla tarve päästä myös oireettomana, jos esimerkiksi aikoo matkustaa. Matkustajilta voidaan vaatia todistusta negatiivisesta koronatestistä tai erillistä Fit to fly -todistusta, mikäli terveydentila sitä edellyttää. Vertailun perusteella oireettoman matkailijan testeissä hintaerot ovat suuret. Oireettomana testaamisesta ei saa Kela-korvausta.

Kaikkein edullisin on Medipulssi, jonka 150 euron testaus maksaa yli sata euroa vähemmän kuin kalleimman minimihinnan tarjoava Pihlajalinna. Medipulssilla on toimipiste vain Helsingissä. Mikäli matkailija tarvitsee testin lisäksi vielä erillisen Fit to fly -todistuksen, hintaero edullisimman Medipulssin ja kalleimman Pihlajalinnan välillä nousee yli kahteen sataan euroon.

Lisämaksut paisuttavat loppusummaa

Pelkän testin listahinta ei kerro koko totuutta. Asiointitapa vaikuttaa oleellisesti testauksen hintaan ja testin lisäksi on maksettava lähes poikkeuksetta erilaisia lisämaksuja. Lääkäriasemat veloittavat esimerkiksi lähetteestä ja siihen liittyvästä vastaanottokäynnistä sekä usein myös esimerkiksi palvelumaksun tai laskutuslisän kaltaisia lisämaksuja. Myös näytteenotosta tai tietojen viemisestä Omakanta -järjestelmään voidaan periä ylimääräistä ja loppusummaan vaikuttaa tekeekö oirearvion yleislääkäri, vai sairaanhoitaja ja haluaako lääkärintodistuksen paperisena vai sähköisesti.

Lisämaksujen yhteen laskeminen lääkäriasemien hinnastoista ei kuitenkaan aina ole aivan helppoa. ”Testaukseen liittyvien erilaisten lisämaksujen selvittäminen hinnastoista osoittautui paikoin haastavaksi”, toteaa pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. ”Hinnoittelun tulisi olla asiakkaalle mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää”, Beurling-Pomoell muistuttaa.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Lue lisää vertailusta, sekä tutustu taulukkoon: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/hintavertailu-yksityisten-laakariasemien-koronavirustestit/

Näin vertailimme: 5 vertailtavaa hintaa, 7 yritystä

Vertailimme viittä eri hintaa. Koronavirukseen liittyvistä oireista kärsiville tarkoitetuista testeistä vertailussa ovat mukana tavanomainen PCR-testi, antigeeni-pikatesti sekä molemmat sisältävä testipaketti. Oireettomille tarkoitetuista testeistä vertailimme hintaa oireettoman matkailijan PCR-testille sekä Fit to fly -lääkärintodistuksella että ilman.

Hintavertailussa oli mukana kuusi yritystä: Aava, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Seppälääkärit, Medipulssi ja 9Lives. Hintatiedot kerättiin huhti-toukokuussa 2021 lääkäriasemien hinnastoista.

Vertailuun otettiin mukaan seuraavat paikkakunnat: pääkaupunkiseutu, Tampere ja Ylöjärvi, Oulu, Turku ja Raisio, Jyväskylä ja Jämsä, Kuopio, Hämeenlinna ja Rovaniemi.

Minimikulujen vertailu pähkinänkuoressa

Alla oleva lista esittää edullisimmat yhteneväiset tapausesimerkkihinnat Kelan korvauksen jälkeen. Kyseessä eivät ole toimijoiden halvimmat ja kalleimmat hinnat, vaan toimijoiden edullisimpien yhteneväisten tapausesimerkkien hintahaitari. Koko hintavertailun taulukon näet kotisivuiltamme: www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/hintavertailu-yksityisten-laakariasemien-koronavirustestit

PCR-testi

Halvin 9Lives 114 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Yleislääkärin paikan päällä tai etävastaanotolla tekemä lähete

Sähköinen tai paperinen COVID Medical Certificate

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, yleinen

Kallein Seppälääkärit 180 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta (sis. lähetteen)

Yleislääkärin vastaanotto, lyhin mahdollinen aika

Paperinen lääkärintodistus

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, yleinen (sis. kantamaksun)

Antigeeni-pikatesti

Halvin 9Lives 149 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Yleislääkärin paikan päällä tai etävastaanotolla tekemä lähete

Sähköinen COVID Medical Certificate

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, yleinen

Kallein Pihlajalinna 218,20 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Yleislääkärin etävastaanotto, digiklinikan vastaanotto, lyhin mahdollinen aika (sis. lähetteen)

Paperinen tai sähköinen todistus sairaanhoitajalta

Erillinen kantamaksu

Laskutuslisä laskulla maksettaessa (etävastaanotolla ei voi maksaa kassalla)

Testipaketti (koronatesti/PCR+antigeenitesti)

Halvin 9Lives 164 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Yleislääkärin paikan päällä tai etävastaanotolla tekemä lähete

Sähköinen COVID Medical Certificate

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, yleinen

Kallein Aava 221,90 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Yleislääkärin etävastaanotto, digiklinikan vastaanotto, lyhin mahdollinen aika (sis. lähetteen ja todistuksen)

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, yleinen

Erillinen kantamaksu

Oireettoman henkilön testi

Halvin Medipulssi 150 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Paperinen ja/tai sähköinen COVID Medical Certificate

Kallein Pihlajalinna 267,80 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Sairaanhoitajan vastaanotto

Paperinen tai sähköinen todistus sairaanhoitajalta

Palvelu- / Poliklinikka- / Toimistomaksu, hoitajat

Erillinen kantamaksu

Oireettoman henkilön testi ja Fit to Fly -todistus

Halvin Medipulssi 150 €

Hinta sisältää:

Koronatestin hinta

Paperinen ja/tai sähköinen Fit to Fly -lääkärintodistus

Kallein Pihlajalinna 359,30 €

