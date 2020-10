Koronatilanteen luoma epävarmuus hallitsee myös Satakunnan elinkeinoelämän ja työllisyyden lähiajan näkymiä (Satakunta)

Koronakriisin aiheuttaman maailmanlaajuisen taantuman seurauksena Suomen vienti on pudonnut merkittävästi. Tämä luo epävarmuutta etenkin Satakunnan vientivetoisen teknologiateollisuuden näkymiin. Lisäksi kriisin pitkittyminen voi näkyä myös työllisyyden kehityksen heikkenemisenä. Syksyn 2020 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymissä on Satakunnassa silti myös positiivisia odotuksia.

Yksityinen kulutuskysyntä on piristynyt kaupan ja palveluiden kysynnän hiljalleen palautuessa kevään rajoitustoimien jälkeen. Meriteollisuudessa Rauma Marine Constructionsin tilauskanta on edelleen pitkä huolimatta risteilytoiminnan uhkakuvista ja kahden autolautan aiesopimuksen peruuntumisesta. Lisäksi alueen suuret teolliset ja infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit, mm. Metsä Fibren Rauman saha ja BASFin akkumateriaalitehdas, ovat edenneet suunnitellusti. Monipuolisen elinkeinorakenteen ansiosta maakunnan ja seutujen muutosjoustavuus on koko maahan verrattuna hyvää tasoa, mikä on edesauttanut myös koronakriisissä selviämistä.

Vaikka eniten koronarajoituksista kärsineillä ammattialoilla, kuten palvelu- ja myyntityössä, työnvälitykseen tulleiden työpaikkojen määrä väheni keväällä, on työvoiman kysyntä sen jälkeen kokonaisuudessaan palautunut lähelle viimevuotista tasoa. Joillain aloilla työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy osaavan työvoiman saatavuuden helpottumisena. Esimerkiksi eri alojen insinööreistä ei ole niin paljon pulaa kuin aikaisemmin.

Lomautettujen ja muiden työttömien määrä on vähentynyt selvästi kevään huippulukemista. Näyttää kuitenkin siltä, että lähikuukausina työttömyys alenee enää hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Monilla ammattialoilla työttömien määrä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Varsinkin teollisuusaloilla lomautettuja on edelleen runsaasti ja myös uusia lomautuksia on alkanut syksyn aikana. Jos yleinen taloustilanne heikkenee, voivat lomautukset ja lyhennetyt työviikot muuttua irtisanomisiksi.

Satakunnassa on parhaillaan käynnissä ”Kasvun mahdollisuus – Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet koronapandemian akuuttivaiheen jälkeiseen aikaan” –valmistelu, jonka tehtävä on tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset nopeavaikutteiset ja pidemmän tähtäyksen toimet sekä valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 -raportti löytyy työministeriön verkkosivulta tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.