Koronavaara muistettava vielä myös ulkona pidettävissä yhtiökokouksissa

Ilmanvaihtoventtiilit puhtaiksi ja sisäilma kuntoon 21.4.2021 08:40:00 EEST | Tiedote

Keväällä on hyvä kiinnittää huomiota ilmanvaihdon toimivuuteen. Ilmanvaihtoon liittyvät asiat on syytä kirjata myös taloyhtiön huoltokirjaan ja kunnossapitosuunnitelmaan, jotta tarvittavat toimenpiteet tulevat ajallaan tehdyiksi. Jos ilmanvaihtoa ja sen kanavistoja ei ole puhdistettu tai nuohottu kymmeneen vuoteen, on aika puhdistukselle ja tarvittaville säätötöille.