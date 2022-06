Koronavilkku-sovelluksen toiminta on päättynyt - kiitos kaikille sovelluksen käyttäjille!

HUS-alueella vahva epäily apinarokkotartunnasta - kyseessä olisi ensimmäinen tapaus Suomessa 25.5.2022 13:48:18 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on todettu aikuisella miespotilaalla orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttama tartunta. Apina- ja isorokkovirukset ovat orthopoxviruksia. Lopullinen varmistus mahdollisesta apinarokkotartunnasta saadaan, kun näytteen sekvensointi valmistuu lähipäivinä. Kyseessä olisi ensimmäinen apinarokkotapaus Suomessa. Tartunta on saatu Eurooppaan suuntautuneella matkalla. Tartunnan saaneen kanssa läheisessä kontaktissa olleet on jäljitetty ja ohjeistettu tartunnan leviämisen estämiseksi. Nykyiseen epidemiaan liittyviä apinarokkotapauksia on todettu Afrikan ulkopuolella tähän mennessä noin 120. Tauti leviää heikosti ja paranee yleensä itsestään Apinarokko ei tartu herkästi ihmisestä toiseen, vaan se tarvitsee usein hyvin läheisen kontaktin. Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma, jolle ei ole muuta selittävää syytä. Ihottumaa ennen voi ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä. Apinarok