Koronavirukseen varautuminen taloyhtiöissä

Koronavirustartuntojen (COVID-19) määrä on viime päivinä lisääntynyt Suomessa, mikä on aiheuttanut kysymyksiä myös asunto-osakeyhtiöissä. Karanteeniin määrätyn on tärkeää ilmoittaa karanteenista taloyhtiön isännöitsijälle, jolta tieto kulkee myös huoltoyhtiölle.

Koronavirus saattaa aiheuttaa taloyhtiöissa erityisiä järjestelyitä muun muassa siivouksen, karanteeniin määrätyn asukkaan ja siivoushenkilökunnan suojautumisen osalta. Siivousohjeistus koronaviruksen ehkäisemiseksi Viruksen tarttuminen hissin nappuloista, ovenkahvoista, rappukäytävän kaiteista, roska-asioiden kahvoista ja yleisten tilojen pinnoista on herättänyt huolta taloyhtiöissä. - Työterveyslaitoksen (TTL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimassa ohjeistuksessa on eritelty, miten virustartunnan saaneiden käyttämät tilat pitää siivota. Kotikadun kaikki yksiköt ja työntekijat on perehdytetty ohjeistukseen ja sen huolelliseen noudattamiseen, kertoo Kotikadun tomitusjohtaja Jussi Niemelä. Niemelän mukaan Kotikatu on valmistatunut myös auttamaan, mikäli asunto-osakeyhtiossa tarvitaan erityispesuja varmistamaan tilojen puhtaus. Kotikadun toimenpiteet asunto-osakeyhtiöissä • Toimintamme jatkuu normaaliin tapaan ja olemme tottuneita toimimaan muuttuvissa tilanteissa.

Autamme, mikäli tarvitaan erityispesuja varmistamaan tilojen puhtaus.

• Jaamme tarvittaessa tiedotusmateriaalia asukkaille.

• Siivouskohteissamme kiinnitämme erityistä huomiota ovenkahvojen, kaiteiden, valokatkaisijoiden sekä vesihanojen puhdistukseen.

• Huolehdimme erityisellä tarkkuudella siivousvälineiden puhtaanapidosta. ---- Siivoushenkilokunnan suojautuminen



Kotikatu on myös ohjeistanut koko henkilökuntansa huolehtimaan käsihygieniasta erityisellä tarkkuudella ja painottanut sita, miten mahdollisen sairastumisen tapahduttua on toimittava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valmiuspäällikkö, tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan tärkeimmät keinot suojautua virukselta ovat hyvä käsihygienia, hyvä niistämis- ja yskimishygienia sekä kättelyn ja halaamisen välttäminen. Lisäksi pieni etäisyys muihin on nyt hyvä asia. Hyvä käsihygienia tarkoittaa riittävän usein tehtävää, perusteellisesta käsien pesua saippualla ja runsaalla vedellä ja yskimishygienia taas sitä, yskitään niin, ettei pisaroita pärskitä ympäristöön tai omiin kämmeniin. Kivirannan mukaan suusuojan käyttö sen sijaan on terveillä hyödytöntä. Sairas tarvitsee sellaisen, ettei tartuta muita, samoin ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat kosketuksissa sairastuneiden kanssa. Kotikadun toimenpiteet henkilökunnan suojaamiseksi • Henkilöstön kanssa on läpikäyty työohjeet poikkeustilanteessa toimimiseen.

Esimiesten kautta jaetut käsienpesuohjeet asiakaspalvelu- ja taukotiloihin sekä varikoille.

• Käsidesituotteiden jakaminen henkilöstölle sekä asiakaspalvelu- ja taukotiloihin sekä varikoille.

• Ohjeistimme yksiköitämme siirtymään kankaisista käsipyyhkeistä kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.

• Yhteistyö työterveyshuoltomme kanssa - miten toimintaan mahdollisen sairastumisen tapahduttua.

• Emme kokoonnu huoltotuville samanaikaisesti vaan olemme porrastaneet toimintaa ja tehostaneet omien toimipisteidemme siivousta. ---- Asunto-osakeyhtiön huoltopalvelun turvaaminen Kotikadun jokaisella toimialueella on määritelty ne palvelun osat, joiden toiminta turvataan ensisijaisesti, mikäli sairastuminen aiheuttaa vajausta henkilöstössa. Esimerkiksi asiakaspalvelun ja päivystyksen toiminta sekä kiireellisten huoltopyyntöjen hoitaminen varmistetaan kuten normaalistikin. Meillä on valmius tehdä välttämättömät huoltotehtävät myös tartunta- ja karanteenitiloissa. Kotikadun toimenpiteet taloyhtion palvelun turvaamiseksi • Kotikadun toimintamalli on paikallinen, joten yksiköt sijaitsevat lähellä asiakkaita ja toisia yksiköitämme. Tällöin sijaistaminen naapuriyksikköön on helposti järjestettävissä.

• Kotikatu toimii myös valtakunnallisesti, joten se pystyy tarvittaessa siirtämään henkilöstöä eri paikkakuntien ja yksiköiden välillä paikkaamaan ja tasaamaan mahdollisten laajamittaisten poissaolojen vaikutuksia.

• Kotikadulla on laaja tarvittaessa töihin kutsuttavien henkilöiden verkosto sekä kohteemme tuntevat alihankkijat, joista saamme tarvittaessa pätevää henkilöstöä sijaisjärjestelmämme tueksi.

• Johtomme ja tukitoimintomme koostuvat isolta osin henkilöistä, joiden taustat ovat operatiivisesta toiminnasta. Tällöin heidän siirtymisensä kenttätyöhön on realistista, sillä käytännön töiden suorittaminen onnistuu vaivatta.

• Esimiestemme tehtävänä on ilmoittaa asiakkaille sijaisjärjestelyistä sekä ilmoittaa viipymättä, mikäli emme pysty täyttämään kaikkia sopimuksemme mukaisia tehtäviä. ---- Taloyhtiön asukkaan karanteeni Hannu Kiviranta sanoo, että kun lääkäri asettaa tartuntalain perusteella jonkun virukselle altistuneen ihmisen karanteeniin, kyseessä on edelleen varotoimi. Karanteeniin asetettu ei ole sairas, mutta jos hän sattuukin sairastumaan, niin karanteenissa hän ei sairastuta muita. Karanteenissa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään kontaktia muihin ihmisiin, mutta esimerkiksi koiraansa saa ulkoiluttaa, kunhan pitää huolen, ettei ole kenenkään kanssa lähikontaktissa. Lähikontakti tarkoittaa vähintään 15 minuutin oleskelua alle kahden metrin päässä toisesta ihmisestä. Karanteenissa oleva ei voi käyttää esimerkiksi taloyhtiön yhteisten saunatilojen lenkkisaunavuoroja, koska niissä on riski tavata muita saunojia. Kivirannan mukaan karanteenissa olevakin voi esimerkiksi käyttää pyykkitupaa, kunhan tiloissa ei samaan aikaan ole muita ihmisiä. Karanteeniin määrätyn on tärkeää ilmoittaa karanteenista taloyhtiön isännöitsijälle, jolta tieto kulkee myös huoltoyhtiölle. Tällöin karanteeni osataan huomioida siivouksessa entistäkin tarkemmin ja viruksen tarttumista hissin nappuloista, ovenkahvoista, rappukäytävän kaiteista ja yleisten tilojen pinnoista voidaan ehkäistä tehokkaammin.

Kotikadun ohjeet karanteeniin määratylle asukkaalle • Ilmoita karanteenista viipymättä taloyhtiön isännöitsijalle ja huoltoyhtiöön

• Älä käytä taloyhiön yhteisiä saunavuoroja

• Varmista muita yhteisiä tiloja, esimerkiksi pyykkitupaa käyttäessasi, ettei tilassa olen muita ihmisiä samanaikaisesti.

• Noudata tarkasti terveydenhuollosta sinulle annettuja ohjeita. Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Sen numero on 0295 535 535.

