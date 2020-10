Koronaviruksen altistumispaikat Vaasassa päivittyvät vaasa.fi-verkkosivulle

Koronatartunta Vikinga skolanissa -20 henkilöä asetettu karanteeniin 10.10.2020 21:19:35 EEST | Tiedote

Vaasalaisen Vikinga skolanin työtekijällä on todettu koronavirustartunta ja hänet on asetettu eristyksiin. Mahdollisia virukselle altistuneita on yhteensä 20 henkilöä.