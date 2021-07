Koronavirustartunnat ja etenkin deltavariantin osuus vahvassa kasvussa Uudellamaalla

Jaa

Koronavirustartunnat ovat kolmatta viikkoa lisääntymässä Uudellamaalla. Tilanne on selkeästi kääntynyt huonompaan suuntaan, todettiin Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa 8.7.2021.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut HUSin alueella jo kolmen viikon ajan ajan. llmaantuvuusluku on noussut ollen 68/100 000 asukasta viimeisen kahden viikon ajalta. Deltavariantin (ns. Intian variantti) osuus on viimeisimmässä sekvensoinnissa ollut jo 60 % kaikista näytteistä ja jopa 80 % kaikkein tuoreimmista näytteistä.

Tulokset viittaavat siihen, että deltavariantti on pääasiallisesti tartuntoja aiheuttava viruskanta ja se on syrjäyttänyt suurelta osin muut aiemmat viruskannat.

”Uusia tartuntoja on todettu erityisesti 15-30-vuotiailla, joiden tartuntamäärien nousu pitkälti selittää kokonaismäärässä havaitun nousun. Tartunnat ovat levinneet erityisesti nuorten baari- ja juhlailloissa. Taustalla on myös EM-jalkapallosta lähtöisin olevia tartuntoja”, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Järvinen kehottaa nuoria hakeutumaan aktiivisesti koronatesteihin pienissäkin hengitystieinfektion oireissa, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua ja tilanteen heikentyminen estettyä. Samoin kaikki kokoontumiset tulee oireisena välttää. Jo rokotusten piirissä olevissa ikäryhmissä tartuntoja on ollut vähän.

Järvinen muistuttaa, että lähes kaikki Uudenmaan kunnat rokottavat jo yli 16-vuotiaita nuoria ja koronarokotuksiin tulee varata aika, vaikka vapaata rokotusaikaa ei heti löytyisikään.

Deltavarianttia on esiintynyt HUS-alueen näytteissä jo alkukesästä, mutta sen osuus on selvästi yleistynyt jalkapallon EM-kisoista palanneiden matkailijoiden myötä juhannuksen jälkeen. Kisoissa olleiden altistuneiden tavoittaminen on ollut ongelmallista. Tämä todennäköisesti tarkoittaa edelleen piilossa olevia tartuntaketjuja, joten tartuntamäärän pysymistä ennallaan tai jopa kasvamista voi ennakoida seuraavien viikkojen aikana.

Variantin leviäminen näkyy myös Itä-Uusimaan tartuntojen määrän kasvuna ja ilmaantuvuusluvun nousuna. Itä-Uusimaa siirtyi 8.7. alueellisen koordinaatioryhmän päätöksellä perustasosta kiihtymisvaiheeseen ja tilanteen jatkuessa siellä samanlaisena voivat alueellisten kokoontumisrajoitusten kiristämiset olla tarpeen.