Koronavirustartunta Kuula-opistolla 14.10. ja Vasa Arbiksella 29.9.-1.10.

Vaasan kaupungin ruotsinkielisellä kansalaisopistolla Vasa Arbiksella sekä Kuula-opistolla on ilmennyt viime viikolla ja sitä aiemmin koronavirustartunnat yhteensä kolmella henkilöllä.

Kuula-opiston opiskelijalla todettiin koronavirustartunta 14.10. Ennakoivien turvatoimien ansiosta ensisijaiset altistumiset rajoittuivat 13 henkilöön. Terveysviranomaiset ovat olleet yhteydessä ensisijaisesti altistuneisiin ja asettaneet heidät karanteeniin 14.10.

Myös Vasa Arbiksella on ollut kaksi koronavirustartuntaa kurssille osallistuneilla henkilöillä 29.9. ja 1.10. Altistuminen rajoittui muihin kurssin osallistujiin, jotka kaikki tavoitettiin ja asetettiin karanteeniin. Karanteeni päättyi 14.10.

Sekä Vasa Arbiksella että Kuula-opistolla on toimittu koronarajoitusten mukaisesti pienryhmissä, jolloin altistuneiden määrä on pysynyt pienenä ja kaikki altistuneet on tavoitettu nopeasti.

Tällä hetkellä Kuula-opistolla opetus järjestetään joko etäopetuksena (31.10. saakka) tai ryhmät on jaettu pienryhmiin. Vasa Arbiksella on myös tehty tarvittavat muutokset toimintaan, esimerkiksi lisätty etäopetusta ja jaettu ryhmiä pienemmiksi.