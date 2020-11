Koronavirustartuntojen määrä on laskenut Vaasassa - hengityssuojainten käyttö edelleen tärkeää

Viimeisen viikon aikana Vaasassa on todettu vain seitsemän uutta koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 35. Vaasalaiset saivat tämän aikaan omalla toiminnallaan, mutta edelleen on tärkeää noudattaa olemassa olevia suosituksia ja käyttää hengityssuojainta julkisissa tiloissa sekä yläkoulussa, lukioissa ja muissa toisen asteen oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa.

Kuva: Mikael Matikainen

Ketään ei pakoteta maskin käyttämiseen, mutta kaikilla on vastuu ja mahdollisuus tehdä oma osansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. - Vaasassa on viimeisen viikon aikana todettu vain seitsemän uutta koronavirustartuntaa, ja tästä kuuluu kiitos kaikille vaasalaisille. Koronatartunnat saatiin laskusuuntaan lyhyessä ajassa. Tähän tarvittiin kaikkien panosta: hengityssuojainten käyttöä julkisissa paikoissa, etätyöhön siirtymistä kaikilla, joilla se oli mahdollista, taukoa harrastuksista ja harjoituksista sekä luopumista sosiaalisista tapahtumista ja elämyksistä. Teimme tämän yhdessä, kiittelee kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku Vaasassa 100 000 henkilöä kohden on 35. Hengityssuojainten käyttö edelleen tärkeää Yläkouluissa ja toisella asteella osa oppilaista ja vanhemmista on käsittänyt, että maskia olisi pakko käyttää. - Tästä ei kuitenkaan ole kyse, emme voi tähän ketään pakottaa, vaan myös koulujen osalta kyseessä on vahva suositus ja myös ilman maskia saa tulla kouluun. Jokainen voi kuitenkin miettiä mitä maskin käyttäminen tai sen käyttämättä jättäminen tarkoittaa itselle, koulukavereille ja henkilökunnalle. Koronavirus on edelleen joukossamme ja se voi olla kenellä tahansa. Jos virus pääsee jälleen leviämään, tarkoittaa se luultavasti taas etäopetukseen palaamista ja karanteeneja altistuneille, muistuttaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala. Hengityssuojainten aktiivisella käyttämisellä on tärkeä merkitys koronaviruksen leviämisen katkaisemisessa. - Kaupoissa ja katukuvassa näkyy, että vaasalaiset ovat ottaneet suosituksen tosissaan ja siksi myös tartuntaluvut ovat laskeneet. Hengityssuojaimia käyttämällä osoitetaan myös huomaavaisuutta ja välittämistä lähellä olevia kohtaan, koska ne suojaavat muita ihmisiä mahdolliselta tartunnalta. Toivon, että suosituksia jaksetaan vielä noudattaa, jotta pääsisimme pian lieventämään rajoituksia ja sitä myötä palaamaan normaalimpaan elämään ennen joulua, kertoo johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta. Vahva suositus hengityssuojainten käytöstä julkisissa tiloissa, yläkouluissa, lukoissa ja muissa toisen asteen oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa on voimassa tällä hetkellä 18.11. saakka. Yläkoululaisille jaetaan maskeja 2 kpl joka päivä.

