Koronavirustilanteeseen liittyvät poikkeusjärjestelyt käynnistyivät Helsingin kouluissa

Helsingin kaupungin peruskouluissa ja lukioissa poikkeustilanteeseen liittyvät opetusjärjestelyt ovat käynnistyneet olosuhteet huomioiden hyvin.

Helsingin kouluissa ja lukioissa on siirrytty kotiopiskeluun ajalle 18.3.–13.4.2020. Opettajat ohjeistavat Wilma-järjestelmän kautta oppilaat ja opiskelijat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Opettaja ohjaa oppimista esimerkiksi kommentoimalla oppilaiden tehtävien suorittamista sähköisesti, antamalla palautetta verkko-oppimisympäristössä, ohjaamalla keskusteluja tai järjestämällä virtuaaliopetusta.



Opettajat järjestävät verkko-opetusta ensisijaisesti kotoa käsin, mutta voivat halutessaan tulla työskentelemään myös koulun tiloihin.



Kouluruokaa tarjotaan tällä viikolla Helsingissä kaikille 1.–9. luokkien oppilaille. Kouluun voi tulla ruokailemaan perjantaihin 20. maaliskuuta asti riippumatta siitä, opiskeleeko kotona vai lähiopetuksessa. Kouluruokailun jatkosta tiedotetaan myöhemmin. Kouluruokailu tullaan kuitenkin jatkossakin järjestämään ainakin niille oppilaille, jotka ovat lähiopetuksessa.



Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden ja heidän asioitaan hoitavien huoltajien käytettävissä ensisijaisesti verkossa. Yksittäiset oppilaat ja opiskelijat voivat tulla koululle sovittuihin tapaamisiin. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sopia tapaamisajan. Oppilashuollon henkilöstö palvelee perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: Jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin kello 10–16.



”Nykyinen tilanne on meille kaikille uusi ja poikkeuksellinen. On tärkeää huolehtia siitä, että oppilailla säilyy hyvä rytmi oppimiseen. Perheen päivään kannattaa mahdollisuuksien mukaan ja tilanne huomioiden sisällyttää myös ulkoilua ja muuta mukavaa tekemistä”, kannustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Puhelinneuvonta vastaa koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin

Koulunkäyntiin liittyvä, jo kiitosta kerännyt puhelinneuvonta on toiminut 17. maaliskuuta kello 12 alkaen numerossa 09 310 10025. Palvelua saa arkisin kello 9–18.

Neuvonnassa vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan numerossa 09 310 10027 samoina palveluaikoina.

Lisäksi kaupungin Hel.fi-verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta saa osoitteesta Hel.fi/koronavirus.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiedotteet huoltajille ja opiskelijoille löytyvät Wilma-järjestelmän Tiedotteet-kohdasta.