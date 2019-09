﻿Korot kopisevat Vaasan kaupunginteatterin uutuusmusikaalissa

Vaasan kaupunginteatterissa on saatu nauttia useista menetysmusikaaleista vuosien saatossa. Musikaalien hittiputki saa jatkoa tänäkin syksynä, kun Sugar – Piukat paikat saa ensi-iltansa syyskuussa.

Menestyselokuvaan perustuva musikaalikomedia vie katsojat aluksi -30-luvun Chicagoon Yhdysvaltain lama-ajan keskelle. Työttömät muusikot Joe ja Jerry todistavat sattumalta mafiosojen veristä välienselvittelyä, ja paetakseen gangstereita keksivät pukeutua naisiksi ja pestautua Floridaan matkalla olevan naisorkesterin jäseniksi. Orkesterin solisti Sugar Kane sulattaa oitis kaksikon sydämet, mutta miesten on yritettävä pitää yllä roolejaan naisina. Sugar on heikkona miljonääreihin, joten Josephineksi pukeutunut Joe keksii tekeytyä Shell-perijäksi saadakseen vaaleaverikön rakastumaan itseensä. Oikea miljonääri puolestaan hullaantuu Jerryn esittämään Daphneen ja samaan aikaan myös mafiagangsterit ovat aivan parivaljakon kannoilla. Juonenkäänteet aiheuttavat kaksikolle vauhdikkaita tilanteita ja meheviä kommelluksia.

Sugar – Piukat paikat perustuu Billy Wilderin ja I.A.L. Diamondin elokuvaan Some Like it Hot (1959). Musikaaliversio valmistui alun perin vuonna 1972 New Yorkin Broadwaylle. Musikaalin sävellyksestä vastaa Jule Styne, sanoituksesta Bob Merrill ja libretosta Peter Stone.

Vaasan kaupunginteatterin version ohjaa ruotsalainen Rikard Bergqvist. Bergqvist on aiemmin ohjannut Vaasaan teokset My Fair Lady (2009), Maailma seis (2011) ja Ihmemaa Oz (2014). Bergqvistin työpareina Vaasassa vierailevat lavastaja Tomas Sjöstedt, koreografi Camilla Ekelöf sekä valosuunnittelija Joakim Brink. Kahdeksanjäsenistä Big Bandia luotsaa kapellimestari Sauli Perälä.

Sugarin tähtikolmikkoa näyttelevät Emmi Kangas, Oiva Nuojua sekä Ville Seivo. Muissa rooleissa nähdään mm. Heidi Kirves (vier.), Miika Alatupa, Toni Ikola, Oliver Kollberg ja Timo Luoma. Näyttämöllä nähdään myös suuri joukko tanssijoita.

Sugar –Piukat paikat saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä 14. syyskuuta.