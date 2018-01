Korrigerat valresultat för Kommunförbundets förbundsdelegation

Kulturutbudet är ett viktigt sätt för städerna att profilera sig 29.1.2018 15:48 | Tiedote

Städerna vill medvetet profilera sig och skilja sig från andra städer genom sitt kulturutbud. I den utredning Kommunförbundet, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore och 24 städer har gjort framgår det att det finns stora skillnader mellan städerna i hur mycket pengar de använder på kultur. Kostnaderna varierade i de enskilda städerna från 5,1 miljoner euro till 109,0 miljoner euro per år. Kostnaden per invånare varierade mellan 95 och 257 euro per år.