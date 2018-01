KOSKENKORVALLE JA ALTIALLE GRAND EFFIE

Altian Koskenkorva-brändin kirkastaminen uudelleen toi arvokkaimman voiton Effie Finland 2017 -kilpailussa. Koskenkorvan kirkastamisen suunnitteli Bob The Robot.

- Koskenkorva-brändin vahvistaminen on oppikirjaesimerkki siitä, kuinka tuotteen uudelleen positiointi vahvojen perusarvojen ympärille sekä viestin dramatisointi kasvattavat myyntiä - tässä tapauksessa erityisesti vientiä, perustelee tuomaristo Grand Effie -valintaa.

Koskenkorva sai myös kaksi kultaista Effietä Tuotteet ja palvelut- sekä Bisneshaaste-kategoriassa.

- Kun tuote ja brändi ovat bisnes-haasteen edessä ja kaipaavat renessanssia, näin se homma hoidetaan. Suomalaista markkinointiosaamista parhaimmillaan eli maailman luokkaa. Tämän kokonaisuuden olisin itse halunnut ostaa, sanoo tuomariston puheenjohtaja Tomi Wirtanen, Elisa Oyj:n markkinointijohtaja.

- Tinkimätöntä, kunnianhimoista markkinoinnin suunnittelua, hienoa tunteisiin vetoavaa markkinointiviestintää, selkeitä tavoitteita ja tuloksia – tässä tuloksellisen markkinoinnin menestysresepti. Olen ylpeä, sanoo Sanna Kolamo, Sanoma Media Finlandin markkinointijohtaja B2B.

Tuotteet ja palvelut -sarjassa palkittiin viisi

Tuotteet ja palvelut -sarjassa kultaisen Effien sai myös KONE ja hasan & partners, jotka tekivät mystisen Internet of Thingsin konkreettiseksi kaikille hissimatkustajille. Keskenään keskustelevat hissit herättivät matkustajissa mielenkiintoa ja vahvistivat KONEen profiilia teknologisena edelläkävijänä.

Pelastusarmeijan ja Make it Simplen Auta ihmistä -kampanja onnistui tuomaan huono-osaisuuden lähelle jokaista ottamalla julkisuuden henkilöitä mukaan. Huono onni voi kohdata kenet tahansa -idea, kiteytys ja inhimilliset kuvat tekivät tästä ison puheenaiheen. Työ palkittiin hopeisella Effiellä.

Hopeisen palkinnon sai myös Sanoma Media Finlandin Oikotie ja Intohimotoimisto Cassius. Luopumisen ja uuden aloittamisen tuska onnistuttiin kääntämään mahdollisuudeksi, ja Oikotie profiloitiin tieksi onnistuneisiin elämän muutoksiin.

Pronssinen Effie meni McDonald's Finlandille ja DDB Helsingille. Tämä markkinointi onnistui liikuttamaan isoja massoja äärimmäisen kilpaillulla toimialalla, jossa hinnan merkitys on suuri.

Media-sarjassa kolme palkittua

Kultaisen Effien tässä sarjassa sai mallisto, jota ei pitäisi olla. Lasten äitiysvaatevaatemallisto keräsi yli 70 miljoonan ihmisen huomion ympäri maailmaa. Plan International Suomi haki huomiota alaikäisten raskausongelmaan ja kampanjan suunnitteli hasan & partners.

Hopeaa sai Crisis Management Initiativen kampanja Älä kerro Martille, joka keräsi merkittävän summan rahaa konfliktin ratkaisuun. Kampanjan helmi oli sen arvaamaton lähestymistapa, Nobel-voittajan mediankäyttö.

Kun vuokra-asuntoja ryhdytään tarjoamaan Tinderissä, on keksitty jotain aivan uutta ja hämmentävän rohkeaa. Lumon ja TBWA\Helsingin poikkeuksellinen strategia tuotti poikkeuksellisen hyvät tulokset ja pronssisen Effien.

Bisneshaaste-sarjassa seitsemän palkintoa

Altia ja Koskenkorva saivat kultaisen Effien myös bisneshaaste-kategoriassa.

Toinen kultainen Effie annettiin Metsä Woodin kampanjalle Plan B – City above the city, jonka takana on hasan & partners. Kun maailman kaupungeista loppuvat tontit, voi aina rakentaa uusia kerroksia. Tämän todisti Metsä Wood näyttämällä, kuinka maailman metropoleihin voi rakentaa lisää - ylöspäin. Puurakentamiselle ja maailman pelastamiselle saatiin globaali mediapeitto.

Hopeiset Effiet voittivat KONE Machine conversations ja Älä kerro Martille -kampanja.

Pronssisella Effiellä palkittiin Lumo ja TBWA/Helsinki vuokra-asumisen profiilinmuutosmarkkinoinnillaan.

Toinen pronssinen Effie meni Fira Palveluille ja Viestintä oy Drumille. Fira Ketterä -konsepti ja sen taidokas viestintä on oppikirjaesimerkki, kuinka tuotetta kehitetään asiakkaan lähtökohdista ja samalla muutetaan koko toimialaa.

Kolmannen pronssin tässä sarjassa sai Pelastusarmeijan Auta ihmistä -kampanja.

Effie Awards -kilpailusta

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liito MTL ry järjestää kilpailun nyt 16. kerran. Vuonna 2017 kilpailun pääyhteistyökumppanina on tuttuun tapaan Sanoma Media Finland. Aikaisemmat Effie-voittajat ja töiden esittelyt löytyvät sivulta mtl.fi/effie.

Tuomaristoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, Pihlajalinna

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Family

Niki Alanko, johtaja, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Jussi Armanto, johtaja, Berner

Mala Eskola, markkinointijohtaja, Microsoft

Johanna Frösen, apulaisprofessori, Hanken Svenska Handelshögskolan

Kati Haapakoski, toimituspäällikkö, Alma Media

Tomi Hakanpää, markkinointijohtaja, Tokmanni

Tarja Jussila, toimitusjohtaja, HK Strategies

Kirsi Juusti, suunnittelujohtaja, LähiTapiola

Tuula Kallio, toimitusjohtaja, Dagmar

Sanna Kolamo, markkinointijohtaja, Sanoma Media Finland

Lassi Kurkijärvi, Vice President, Solita

Taina Kyllönen, viestintäjohtaja, SSAB

Marius Lönnrot, Service Design Lead, Valve

Miska Rajasuo, toimitusjohtaja, BobTheRobot

Tommi Rytkönen, toimitusjohtaja, Smartum

Sanna Laakkio, toiminnanjohtaja, MARK Suomen Markkinointiliitto

Harry Skön, Myynti- ja markkinointijohtaja, Meira

Vesa Tujunen, toimitusjohtaja, Dynamo&Son

Sirpa Tuomi, markkinointijohtaja, Neste

Kalle Tuomi, Business Director, Head of Brand Design & Strategy, Futurice

Tomi Wirtanen, markkinointijohtaja, Elisa