Koskisen Oy toimitti Iskulle kolmannen miljoonannen kuution kalustelevyä

Isku on suomalainen Eino Vikströmin vuonna 1928 Lahteen perustama perheyritys. Iskun tuotteet ja palvelut ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita, palveluita sekä kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja koteihin ja kaikkiin julkisiin tiloihin, kouluihin, toimistoihin ja terveydenhuoltoon. Suomessa Isku toimii omien myynti- ja palvelukeskusten kautta. Kotimaan kattavan palveluverkoston lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä, Lähi-idässä sekä toteuttaa projekteja ympäri maailmaa. Isku on keskittänyt koko tuotannon Lahteen. Isku on sertifioinut laatu-, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmänsä ja ne ovat ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001-standardien mukaiset. Lisäksi Iskulla on oman tuotannon kattava PEFC (CoC) järjestelmä eli kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettua.

Koskisen konserni on kansainvälinen puutuoteteollisuuden perheyritys, joka työllistää lähes 1 100 henkilöä, joista 1 000 kotimaassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 270 miljoonaa euroa. Tästä vientiin meni yli puolet. Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä, Hirvensalmella, Vierumäellä, Venäjällä ja Puolassa. Konsernin puunhankinnasta vastaa Koskitukki Oy.