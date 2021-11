Kosmoksen kevään 2022 kirjat on julkistettu

Huikeaa menestystä Paperilla toinen -esikoisteoksellaan keränneen Emmi-Liia Sjöholmin uusi taidonnäyte on kirja eksyneistä ihmisistä kesäyössä. Ensisijaisesti äänikirjaksi kirjoitettu Virtahevot on dialogiromaani, joka kuvaa uskomattomalla kielellisellä tarkkuudella ja herkkyydellä kahden ihmisen välistä hetkeä, joka ei merkitse mitään mutta jossa kuitenkin on kokonainen maailma. Äänikirjan rooleissa ovat parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla -palkinnon voittanut Pihla Viitala ja Jussi-palkittu näyttelijä Samuli Niittymäki.

Toimittaja ja kirjallisuuskriitikko Arla Kanervan esikoisteos Lopun aikoja on viehättävä utopia ihmiskunnan viimeisestä henkäyksistä. Se on mukaansa vetäisevä kertomus päämäärättömyydestä, kaaoksesta ja hajoavasta yhteiskunnasta, jonka lopussa pilkottaa rauha.

Seidi Saikkosen Jälkeen on vahvatunnelmainen dystopia, jonka pimeydessä kytevä voimakas tunnelma vie mukanaan. Ihmisen psykologian kuvaajana Saikkonen tavoittaa paitsi eksistentiaalisten pohdintojen loputtoman luonteen, myös toivon kantaman voiman. Häneltä on aiemmin julkaistu kehuttu romaani Yvonnen talo.

Kädet taskussa on kirjoittaja ja toimittaja Tiia Rantasen omaelämäkerrallinen esikoiskirja. Kaverin puolesta kyselen -podcastin toisena tekijänä tunnettu Rantanen kirjoittaa hersyvän hauskasti elämänsä pienistä ja suurista sattumuksista, ihmissuhteista ja siitä, miksi luovuttaminen toisinaan kannattaa.

Amerikkalaisen feministin, kirjailijan ja ihmisoikeusaktivistin Audre Lorden tärkeimmät esseet ja puheet julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Sister Outsider -kokoelman (suom. Kaijamari Sivill) viidessätoista voimakkaassa tekstissä Audre Lorde käsittelee seksismiä, rasismia, ableismia, ikäsyrjintää, homofobiaa ja luokkaa. Lorden terävä ja järkkymätön proosa kuvaa usein taistelua, mutta pohjimmiltaan tekstit välittävät sanomaa toivosta.

Brittiläisen nykykirjailijan Ali Smithin Syksy (suom. Kristiina Drews) on neliosaisen vuodenaikasarjan ensimmäinen osa. Se on unohtumaton tarina ikääntymisestä, ajasta ja rakkaudesta – sekä tarinoista itsestään. Kosmos julkaisee kaikki Vuodenaikakvartetti-sarjan osat suomeksi.

