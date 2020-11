Kostnaden för Finlands dyraste klienter kan komma att höjas

Antalet klienter som behöver särskilt stöd samt klienter som behöver vård oberoende av sin vilja ökar.

Så bedömer Eteva samkommunens verkställande direktör Marika Metsähonkala situationen. Också HUS Psykiatrins linjechef och överläkare Risto Vataja säger att antalet klienter ökar i Nyland. Det är kö till specialtjänsterna som Eteva erbjuder och vårdplatserna är fyllda.

Antalet klienter i servicen för utvecklingsstörda har ökat snabbt i de nyländska kommunerna, i Esbo till exempel var ökningen 12,5 procent under åren 2015-2019 och i Vanda 16,9 procent. I juni rapporterade de sex största kommunerna (Kuusikkokunnat) att de köper mera tjänster av Eteva än tidigare. Det här beror på det att kommunernas egna vårdkostnader och köp av tjänster har ökat i rasande takt.

– Våra priser har hållits på nästan samma nivå under årens lopp och överskottet har returnerats till medlemskommunerna i relation till användningen, säger Metsähonkala.

Den nya sote-lagutkastet tar ändå inte specialtjänsterna i beaktande och vill avsluta Eteva-liknande samkommuner som fungerar på nationell nivå eller över landskapsgränserna fastän kostnaderna för vården av de krävande klienterna skulle vara billigare inom specialtjänsterna. Metsähonkala kritiserar den kommande ändringen för om klienten inte snabbt får hjälp så blir många av dessa klienter de dyraste klienterna i hela Finland.

– Om en klient som behöver särskilt stöd inte får krishjälp tillräckligt snabbt så kommer kostnaderna att öka och behandlingstiden bli längre, varnar Marika Metsähonkala med referens till kostnaderna i början av klientens livscykel.

Eteva har tiotals krisklienter varje år. Också dessa klienters antal ökar.

Hur mycket kostar vården av en klient? Som mest kostar en vårdplats inom specialtjänster i medeltal 1000 euro per dag inom Eteva, Vaalijala och Kårkulla samkommuner. Då behövs ca fem personers arbetsinsats per dygn för klienten. Tjänsterna används ofta under en lång tid eller under hela livslängden till exempel då det gäller autism på ändan av skalan av sjukdomens spektrum.

Vården och rehabiliteringen är mycket krävande eftersom klienter med behov av särskilt stöd kan ha en utveckligsstörningsdiagnos eller andra liknande stödbehov, för vilka de allmänna hälsovårdstjänsterna eller mentalvårdstjänsterna inte bemöter behoven och handikappstjänterna inte är tillräckliga. De kan ha bl.a allvarliga mentala problem, olika missbrukarberoenden och kriminell bakgrund, många diagnoser med nedsättande funktionsförmåga eller de är klienter som behöver tjänster på sitt modersmål svenska.

En del av klienterna hamnar också till specialsjukvården.

– Krissituationer leder ibland till psykiatrisk vård oberoende av egen vilja. Den psykiatriska avdelningen och verksamheten under mentalvårdslagen lämpar sig dåligt speciellt för vården av en svårt utvecklingsstörd eller autistisk person och personalen har oftast inte tillräckligt med kunskap för vård av denna grupp av klienter. Klienten belastas av begränsade vårdtider men också anhöriga och personalen, och klienten får nödvändigtvis inte den vård som han/hon skulle ha långvarig nytta av, konstaterar HUS Psykiatrins linjechef och överläkare Risto Vataja.

Marika Metsähonkala påminner om att den nya sote-lagförändringen inte tar ställning till var de svårbehandlade klienterna skall vårdas i fortsättningen om specialsjukvården inte har tillräckliga resurser eller tillräcklig kunskap. Vårdens aktualitet spelar också en roll. Enligt Metsähonkala är reparerande åtgärder för dessa klienter särskilt kostsamma och kräver oftast multiprofessionell vård. Ett snabbt ingripande är den bästa medicinen i en krissituation.

– Om situationen inte drar ut på tiden så kan klienten gå tillbaka till sin egen livsmiljö så snabbt som möjligt. Om klienten inte får hjälp så kommer han/hon att hamna i ett ekorrhjul där han/hon skickas runt till olika tjänster och hamnar oftast på en långvarig vård. Då stiger kostnaderna, säger Metsähonkala.

Man vill ha en ändring i sote-lagutkastet

För närvarande produceras mera krävande särskilda tjänster rikstäckande i samkommuner över landkapsgränserna. Dessa tjänster ändras märkbart eller försvinner helt då den nya sote-lagen träder i kraft år 2023.

Kårkulla samkommun, Vaalijalas samkommun och Eteva samkommun samarbetar för att få en ändring till stånd i sote-lagen.

Dessa samkommuner vill bevara nuvarande tjänster och bli kvar som offentliga tjänsteproducenter. Man vill i sote-lagförslaget skriva in dessa aktörers aktiviteter över landskapsgränserna samt en förordning om centralisering för de mera krävande tjänsterna och de svenskspråkiga tjänsterna.

Dessa tre motiverar betydelsen av ändringen av sote speciellt med målet för vården av de personer som behöver särskilt stöd att gå från den tunga vården till lättare tjänster.

På det här sättet kan man säkerställa att helheten är tillräcklig då det gäller specialtjänsternas antal och innehåll för att säkerställa kunnandet, patientsäkerheten, kvaliteten på tjänsterna samt kostnadseffektiviteten.

Vaalijala samkommuns samkommundirektör Ilkka Jokinen säger att stora beslut görs i sote-lagen.

– I sote-förnyelsen beluter vi för dessa klienters räkning, hur de ska vårdas eller rehabiliteras i fortsättningen. De kan inte driva sina egna ärenden och de förstår inte heller innebörden av sote-lagförslaget. Om tjänsterna splittras i landskapen eller i de kommande välfärdsområdena så kommer tjänsterna och kostnaderna att skäras ner tills tjänsterna blir utan innehåll för klienterna och rehabiliteringen avancerar inte. Det här enligt mig fråga om samhällelig värdering. Har dessa personer också rätt att leva ett eget liv eller ska de vårdas liggande i sängen, funderar Jokinen.

Marika Metsähonkala berättar att Etevas, Vaalijalas och Kårkullas situation i sote-förnyelsen väcker sympati.

– Men våra klienter klarar sig inte endast med sympati. Det behövs politiska beslut och lösningar är förtfarande möjliga att få till stånd.