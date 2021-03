Kotalahdentie Sotkamon Tipasojalla katkaistaan tierumpujen uusimisen vuoksi

Kainuun työttömyyden kasvu on ollut maan pienin koko koronakriisin ajan 28.1.2021 08:02:30 EET | Tiedote

Kainuussa oli joulukuun lopussa 3 828 työtöntä työnhakijaa, mikä on 281 henkeä enemmän (+8 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyydessä on ollut koronaviruksen leviämisen jälkeen joka kuukausi lisäystä vuoden takaiseen verrattuna mutta Kainuussa kasvuprosentti on ollut joka kuukausi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueista pienin. Joulukuussa seuraavaksi pienin kasvu oli Pohjois-Karjalan 19 % ja koko maassa työttömyys lisääntyi 39 %.