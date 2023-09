Koti kauniiksi luonnonmateriaaleilla

Luonnosta käsin -kirjan inspiraation lähteenä on suomalainen luonto ja sen neljä vuodenaikaa. Jokaisella materiaalilla on aikansa. Kevät notkistaa pajut, risut ja tuohet, kesä saa kukat kukoistamaan, syksy hehkuu väreissä ja talvi tuo kaamoksen karua kauneutta materiaaleihin.



Kirjassa on paljon eri vuodenaikojen kransseja sekä ohjeet mm. hyttyskarkottimeen, metsäneidon tiaraan, betonipeuraan, marjavarjostimeen, pihlajanmarjarepoon, järvililjanaruun, maitohorsmahimmeliin, pajulintulautaan, variksenmarjaluutaan ja retkeilijän nuotion sytykkeeseen.

Tiina Rinne: Luonnosta käsin

Ilmestyy 14.9.

myös e-kirjana



Tiina Rinne (s. 1962) on koulutukseltaan artenomi ja työskentelee graafisena suunnittelijana. Käsillä tekeminen, luonnossa liikkuminen ja valokuvaaminen ovat hänelle rakkaita harrastuksia.

Hän aiempia kädentaidonkirjojaan ovat Aito tunnelma, Valo leikkii paperilla sekä Kauneimmat pajutyöt. Rinne asuu Lohjalla.