Koti Suomesta -kirjassa on nuorten maahanmuuttajien tarinoita elämästä uudessa kotimaassaan

Miltä tuntuu muuttaa pois kotimaasta, jossa on sota? Millaista on mennä kouluun, jossa kaikki puhuvat eri kieltä? Miten pärjätä yksin uudessa maassa ilman kielitaitoa? Ja miltä tuntuu löytää oma paikka, uusi koti ja omat jutut?

Satu Leiskon Koti Suomesta -kirjassa nuoret maahanmuuttajat kertovat muutostaan Suomeen. Osa heistä muutti perheensä kanssa, osa tuli Suomeen yksin. Suomessa vastassa olivat uusi kieli, uuden maan tavat ja erilaiset ihmiset. Samalla Suomesta löytyi kaunista lunta ja pakkasta, uusia kavereita, koulua ja töitä sekä monia mahdollisuuksia, joita kotimaassa ei ollut.

Kirjan haastateltavat ovat kotoisin Somaliasta, Meksikosta, Syyriasta, Iranista, Nepalista, Ghanasta, Etiopiasta ja Englannista. Kirja on selkokielinen. Se sopii esimerkiksi suomen kielen opiskelijoille ja muille, jotka tarvitsevat selkokieltä.

Satu Leisko on selkokirjailija ja suomen kielen opettaja. Hän on kirjoittanut aiemmin Tulin Suomeen (2018, Avain), jossa on yhdeksän haastattelua. Niissä maahanmuuttajat kertovat, miksi tulivat Suomeen ja mitä he arvostavat uudessa kotimaassaan.

Teos: Koti Suomesta : Nuorten maahanmuuttajien tarinoita uudesta kotimaastaan

ISBN: 9789523042483

Kirjoittaja: Satu Leisko

Kansikuva: Tarja Kettunen

Julkaisupäivä: 26.5.2020