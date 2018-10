Kotiin2026: Asunnottomien yönä on syytä puhua kohtuuhintaisesta asumisesta

Y-Säätiö on linjannut, että asunnottomuus olisi poistettavissa Suomesta kahdessa hallituskaudessa. Asunnottomien yötä vietetään jälleen ympäri Suomea keskiviikkona 17.10.

Avaintekijä asunnottomuuden poistossa on kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen. Tämän osoittavat useat esimerkit maailmalta.

”Asunnottomuutta ei pidä ajatella pysyvänä ilmiönä, joka automaattisesti kuuluu osaksi yhteiskuntaan. Se on poikkeustila, jos ihmisellä ei ole omaa kotia”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Y-Säätiö on vastikään julkaissut omat #Kotiin2026-hallitusohjelmatavoitteensa. Kohtuuhintaisia asuntoja lisäämällä asunnottomuus saadaan säätiön mukaan huomattavaan laskuun ja lopulta poistettua kokonaan. Y-Säätiön mukaan kohtuuhintaisten asuntojen määrää on nostettava ja esimerkiksi ARA-rakentamisen osuus on kasvatettava 30 prosenttiin uusilla asuinalueilla.

Katuasunnottomuus on räjähtänyt käsiin maissa, joissa kohtuuhintaista asumista on karsittu. ”Linkki näiden välillä on aivan ilmiselvä. Näin on tapahtunut viimeisten vuosien aikana esimerkiksi Britanniassa, Irlannissa ja Australiassa”, Kaakinen kuvaa.

Asumisen jatkuvuuden turvaamiseen panostettava

Asunnottomuuden poistamisessa myös asumisen jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä. Avainasemassa asumisen turvaamisessa on asumisneuvonta, johon on Y-Säätiön mukaan kohdennettava suoraa tukea. Nopea puuttuminen asumisen ongelmiin parantaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäisee häätöjä ja säästää rahaa.

Y-Säätiö ehdottaa myös, että kunnat on sitoutettava erillisillä aiesopimuksilla asunnottomuustyöhön. Lisäksi kaupunkien kasvua on tuettava valtion tasolta infrainvestoinneilla. Panostusta on laitettava myös asunnottomuustilastoinnin parantamiseen, jotta ilmiön laajuus tulee näkyväksi.

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija.

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Tapahtumia on ympäri Suomea.

Tutustu Y-Säätiön #Kotiin2026-hallitusohjelmatavoitteisiin kokonaisuudessaan liitteestä (pdf)

