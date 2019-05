Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman raportti kaupunginvaltuustossa

Helsingin asuntorakentaminen oli vuoden vaihteessa 2018–2019 ennätyksellä tasolla ja samanaikaisesti oli rakenteilla jopa 10 000 asuntoa. Vuotta aikaisemmin oltiin noin 7 000 asunnon tasolla. Yhteensä viime vuonna alkoi 7 943 asunnon rakentaminen ja rakennuslupia myönnettiin 7 109 asunnon rakentamiseen. Vuonna 2019 asuntotuotantotavoite on 7000 asuntoa, joka on 1 000 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Helsingin väestö kasvaa voimakkaasti, minkä vuoksi asuntojakin tarvitaan paljon lisää. Viime vuonna Helsingissä aloitettiin ennätyksellisen suuren määrän asuntoja rakentaminen. Tulevina vuosina tahtia ei saa hidastaa, tarvitsemme lisää asuntorakentamista ihmisten moninaisiin tarpeisiin, toteaa kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui yhteensä 4 843 asuntoa. Näistä suurin osa, eli lähes 90 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Valmistuneista asunnoista hieman yli viidesosa oli ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 1 480 asuntoa. Huolimatta alkaneiden asuntojen ennätysmäärästä, jäi valmistunut asuntotuotanto hieman tavoitteestaan siten, että toteutuma oli 80 prosenttia asetetusta tuotantomäärästä.

Vuokralla asuminen yleistynyt

Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla. Vuokralla asuminen on viime vuosina hieman yleistynyt lähes kaikilla asuntokuntatyypeillä. Asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan ja omistusasuntojen hinnoissa on alueellisia eroja. Vuokrien nousu on ollut voimakkainta edullisimmilla alueilla ja maltillisinta kantakaupungin alueella.

Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin 3 091 asuntoa vuonna 2018. Hakemusten määrä nousi edellisestä vuodesta ja oli vuoden lopulla yli 22 000.

Kaupungin omistamien asuntojen vuokrat ja vastikkeet ovat edelleen maltillisella tasolla. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asunnoissa keskivuokra on 11,69 euroa kuukaudessa neliömetriltä, eli kahdeksan senttiä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Asumisoikeusasuntojen keskimääräinen vastike Helsingin asumisoikeus Oy:n (Haso) asunnoissa oli 1.3.2018 alkaen 9,76 euroa neliömetriltä.

Kaupunginvaltuusto keskusteli keskiviikkona 8.5.2019 pidetyssä kokouksessaan Kotikaupunkina Helsinki - Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 seurantaraportista. Raportti sisältää katsauksen kaupungin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siinä on myös selvitys valtuuston vuonna 2016 hyväksymän ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona. Ohjelman tarkastelujakso on kymmenen vuotta. Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuotantoon pitkällä aikavälillä.

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsiteltiin Veronika Honkasalon kysymystä kotihoidon palveluiden järjestämisestä kesällä sekä Ville Jalovaaran kysymystä potkulautojen pysäköinnistä.

Kaupunginvaltuuston kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

