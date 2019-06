Kotimaan vuokramökit kiinnostavat lomailijoita

Suomalaisilla vuokramökeillä on tulossa hyvä kesä. Vuokramökkejä on tarjolla koko Suomessa noin 12 000. Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen kertoo, että vapaita mökkejä löytyy vielä kaikille kesän viikoille.

Vapaita mökkejä jopa juhannuksena

Kaikilla kesäviikoilla on vielä valinnanvaraa. Jopa juhannusmökkejä on vapaana, erityisesti pohjoisemmassa Suomessa.

”Tämä kesä on myynnillisesti hyvä. Pientä kasvua on tulossa vaikka verrataan vuoden takaiseen helteiseen huippukesään”, sanoo Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Purhonen. ”Suomalaiset nauttivat selkeästi tänä kesänä kotimaan lomatunnelmista, eikä perheillä ole tarvetta karata etelän turistirannoille. Kotimainen vuokramökki on monen mielestä helppo ja ekologinen ratkaisu kesäloman vietolle”, toteaa Purhonen.

Vuokramökille halvimmillaan 7€/päivä/henkilö

Etelän rantaloman hintoja ei kotimaan vuokramökistä tarvitse aina pulittaa. ”Halvimmillaan kuuden hengen vuokramökin saa viikoksi 300 eurolla, joka ei tee kuin seitsemän euroa henkilöä kohti vuorokaudessa”, kertoo Purhonen.

Eniten kysyntää on mukavuuksin varustellulla kahden makuuhuoneen vuokramökillä, joka maksaa keskimäärin 600 euroa viikossa. ”Mökin voi vuokrata lyhyemmäksikin aikaa”, kertoo Purhonen. ”Silloin hintakin putoaa ja lomanvietto on joustavampaa. Trendinä on, että lomaa ei enää vietetä viikon pätkissä, vaan ollaan muutama päivä tuolla ja toinen täällä.”

Suomalaisissa vuokramökeissä on paljon vaihtelua

Vuokramökkien taso ja varustelu vaihtelee Suomessa runsaasti. ”Siinä missä yhdelle kelpaa halpa erämökki, jossa saa vain katon pään päälle ja pöydän aamiaista varten, haluaa toinen kaiken viimeisen päälle”, kertoo Purhonen. ”Lomarenkaan vuokramökeistä suurin osa asettuu näiden kahden välimaastoon”.

Kolmannes suomalaisten vuokramökkien asiakkaista tulee ulkomailta. Suurin ryhmä ovat venäläiset, mutta melkein yhtä paljon asiakkaita tulee Saksasta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Sveitsistä. Siinä missä kotimainen perhe viipyy mökillä keskimäärin viisi vuorokautta, vuokraavat ulkomaalaiset mökkinsä yleensä viikoksi tai kahdeksi.

Suomalaisilla välityspalveluilla on listoillaan noin 12 000 vuokramökkiä. Välityspalveluista suurin on Lomarengas liki 4 000 mökillään. Tilastokeskuksen maaliskuussa 2019 julkaiseman selvityksen mukaan näillä vuokramökeillä kertyi viime vuonna 2,5 miljoonaa yöpymistä. Vuokramökkien osuus on siis noin 10 prosenttia kaikista Suomen majoitusliikkeiden yöpymisistä.