Kotimainen innovaatio: kaivosten pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä

Kaivoksilla tehdään valtavasti mittauksia patoalueilla sekä ympäristössä. FinMeasin pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä kerää, hallitsee ja raportoi suuren määrän dataa automaattisesti. Näin ollen kaivosten on helppo seurata mittaustulosten kokonaistilannetta erilaisiin raja-arvoihin ja lupaehtoihin peilaten. Reaaliaikaisen seurannan ja ennusteiden avulla mahdollisten ongelmien kehittyminen havaitaan ajoissa, jolloin on aikaa ratkaista ongelmat ja välttää mahdolliset haittavaikutukset.

Järjestelmän visualisointien ja edistyneiden laskentojen avulla kaivokset saavat suuresta määrästä dataa esille olennaisen ja tärkeän informaation helposti ymmärrettävässä muodossa. Mittaustulosten raportointi on automatisoitu, mikä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa johtopäätösten tekemiseen ja prosessien ohjaamiseen raporttien manuaalisen rakentamisen sijaan. Olennaiset ympäristöhavainnot voidaan jakaa automaattisesti myös sidosryhmille, mikä tukee kaivosten avointa viestintää.

”Järjestelmää on ollut ilo kehittää läheisessä yhteistyössä kaivosalan toimijoiden kanssa. Olen tyytyväinen siihen, miten hienosti yhteistyö on sujunut ja miten hyvin järjestelmä on otettu vastaan”, kertoo FinMeasin toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Tietoa FinMeasista: jo 20 vuotta innovaatioita

FinMeas on asiantuntijayritys geoteknisten ja ympäristön riskien hallinnan prosessien automatisoinnissa. Sen on perustanut vuonna 2003 TkT Sami Ylönen sekä DI Antti Ryhänen. Automaattisten mittalaitteiden ohella alusta asti on panostettu oman pilvipohjaisen mittapalvelun FinMeas Onlinen kehittämiseen. Yrityksen asiantuntemus kattaa sekä erilaiset monitorointiratkaisut että datan analytiikan ja jatkojalostamisen.

