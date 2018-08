Kotimainen ja proteiinipitoinen uutuus kaurasta: Elovena Muru Kaurajauhis on Raision uusin innovaatio

Raisio tuo markkinoille uuden kaurainnovaation. Elovena Muru Kaurajauhis on helppokäyttöinen sekä sisältää runsaasti proteiinia ja kuitua. Uudenlainen ja terveellinen kasviproteiini sopii ruuanlaittoon vaihtelua hakeville ja vegaaneille. Muru Kaurajauhis sisältää 41 prosenttia kauraa, mikä on reilusti enemmän kuin muissa kasviproteiinituotteissa.

Kotimaisen kauran lisäksi Elovena Muru Kaurajauhiksessa on vain neljää muuta raaka-ainetta: herneproteiinia, perunaproteiinia, suolaa ja vettä. Murussa on reilusti kuitua ja yhtä paljon proteiinia kuin jauhelihassa. Tuote valmistetaan Suomessa.

”Muru on neutraalin makuinen ja käytettävyydeltään lähellä jauhelihaa, joten se sopii kaikille, jotka haluavat lisätä kasvisruuan osuutta ruokavaliossaan. Murulla voi esimerkiksi korvata osan reseptin jauhelihasta. Edullisuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta Muru on todellinen koko kansan kasviproteiini”, kertoo Raision brändi- ja markkinointijohtaja Hanna Tähkäaho.

Perheiden arkiaterioista huippuravintolaan

Elovena Muru Kaurajauhis taipuu arkisten jauheliharuokien lisäksi vaativampaankin ruuanlaittoon. Kasvisruoistaan tunnettu ruokavisionääri ja ravintoloitsija Richard McCormick on kehittänyt maittavia reseptejä Muru.fi-verkkosivuille. McCormickin ruokafilosofia perustuu ajatukseen, että syöminen voi olla samanaikaisesti rentoa, eettisesti kestävää ja terveellistä herkullisesta makumaailmasta tinkimättä.

“Innostuin Muru-yhteistyöstä, koska siinä yhdistyvät Raision perinteikäs Elovena-brändi ja kauraosaaminen sekä uudenlainen jauhelihan tapaan käytettävä kasviproteiini. Uusien reseptien kehittäminen on minulle seikkailu. Koska Muru on neutraalin makuinen, sitä on helppoa ja hauskaa yhdistää erilaisiin raaka-aineisiin ja mausteisiin”, Richard McGormick kertoo.

Kiinnostus kasviproteiineihin kasvussa

Kiinnostus kasvipohjaiseen ruokaan on vahvassa nousussa. Raision tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan moni kuluttaja haluaa lisätä kasvisruoan osuutta ruokavaliossaan ja jo yli puolet kotitalouksista on ostanut lihattomia proteiinituotteita. Vuonna 2017 kasviproteiinituotteiden myynti Suomessa oli noin 17 miljoonaa euroa. Jauhelihaa myydään Suomessa vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla.

Myös kaurabuumi jatkuu vahvana. Esimerkiksi Raision Elovena-tuotteiden myynti on kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Elovena Muru Kaurajauhiksen myötä Raisio tulee vahvasti mukaan nopeasti kasvavaan kasviproteiinituotteiden markkinaan.

”Olemme seuranneet kasviproteiinituotteiden markkinan kehitystä jo pidempään ja halusimme lanseerata oman tuotteemme nyt, kun meillä oli tarjota tuoteryhmään selkeästi uudenlainen tuote. On myös nähtävillä, että kasviproteiinituotteet eivät ole ohimenevä trendi, vaan jatkuvasti kiinnostusta kasvattava tuoteryhmä”, Hanna Tähkäaho sanoo.

Lue lisää Murusta verkkosivuilta: www.muru.fi



FAKTA: Elovena Muru Kaurajauhis

- Muru on kotimainen, täysin kasvipohjainen ja helppokäyttöinen kasviproteiini.

- Pienempi 225 gramman paketti riittää neljän hengen ateriaan ja maksaa alle 3 euroa.

- Isompi 350 gramman pakkaus sopii noin kuuden hengen ruokaseurueille ja maksaa noin 4 euroa.

- Murua voi käyttää ruoanlaitossa esimerkiksi jauhelihan tapaan.

- Käyttövalmista Murua ei tarvitse kypsentää, mutta se kannattaa paistaa pannulla rapeaksi öljyssä ennen sen lisäämistä ruokaan.

- Muru löytyy kaupoista joko muiden pakattujen proteiinien, kuten jauhelihan läheisyydestä tai muiden kasviproteiinituotteiden joukosta kylmäosastolta.