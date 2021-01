Kotimainen JEDX MEDCARE takaa laadukkaiden hengityssuojainten riittävyyden suomalaiselle terveydenhuollolle

JedX Medcare lisää tuotantokapasiteettia - Suomen ensimmäiset tyyppihyväksytyt FFP2 ja FFP3 hengityssuojaimet 5.10.2020 12:37:29 EEST | Tiedote

Suomalainen JedX Medcare on ensimmäisenä täysin suomalaisena hengityssuojainten valmistajana saanut tuotteilleen EN149:2001+A1:2009 -tyyppihyväksynnän. Yritys on koko toimintansa ajan panostanut korkeaan laatuun, mikä on nyt saanut myös ansaitun tuloksen.