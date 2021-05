Kotimainen kala jatkaa voittokulkuaan – nyt kiinnostavat erityisesti kalajalosteet

Jaa

S-ryhmä ryhtyi toukokuussa 2019 ponnisteluihin kotimaisen kalan puolesta. Suomu nousuun -kampanjan myötä kotimaisen kalan myynti kasvoi nopeasti 20 prosentilla. Kasvu on jatkunut siitä lähtien: myös vuonna 2020 kotimaisen kalan myynti kasvoi noin 20 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Myös suosituimmat kalalajit ovat pysyneet pitkälti samoina S-ryhmän myyntidatan perusteella. Vuonna 2020 myydyin kotimainen kala S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) oli kirjolohi suikaleena ja fileenä. Toiseksi myydyimmäksi kalaksi kiilasi silakkafilee, ohi edellisenä vuonna toista sijaa pitäneen muikun. Tuttuun tapaan myös kuha- ja siikafileet maistuivat suomalaisille. Jo muutaman vuoden ajan käynnissä ollut sesonkikalakonsepti puolestaan nostaa myös vähemmän tunnettuja, sesongissa olevia kotimaisia kaloja näkyville myymälöissä.

Kiinnostava huomio myyntidatasta on, että tällä hetkellä erityisen vauhdikkaasti kasvaa tuoreiden kalavalmisteiden myynti. Kalavalmisteita ovat esimerkiksi silakkapihvit, kalalastut ja pyörykät.

”Kalavalmisteissa valikoima on kehittynyt paljon viime vuosina. Osa kuluttajista saattaa kokea kalan käsittelyn hankalaksi, minkä vuoksi helppokäyttöisille tuotteille on paljon kysyntää”, pohtii myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta.

Uusia innovaatioita otetaan innokkaasti vastaan

Vaikka kotimaisen kalan myynti on kasvanut merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana, edelleen noin 80 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta on tuontikalaa, Kovalainen muistuttaa. Uudet innovaatiot olisivatkin tervetulleita. Kovalaisen mukaan kysyntää olisi esimerkiksi tuoreesta kalasta tehdyille, helposti lähestyttäville ja hyvänmakuisille kalavalmisteille.

”Toisaalta kuluttajia kiinnostava kalavalmiste voisi olla myös sellainen tuote, jossa raaka-aineena yhdistelty kotimaisia järvikaloja ja lohikalaa. Roskakaloiksikin kutsuttujen särkikalojen syöminen on myös ekoteko, ja niistä valmistettuja tuotteita näkisimme markkinoilla mielellämme lisää. Esimerkiksi tonnikalan kotimainen haastaja, oman Kotimaista-brändimme Leppäsavukala rypsiöljyssä on saanut kuluttajilta erittäin hyvän vastaanoton”, Kovalainen sanoo.

Kotimainen kala linkittyy vahvasti S-ryhmän vastuullisuusohjelmassakin mainittuun planetaariseen eli ilmastoystävälliseen ruokavalioon, jossa keskeinen ajatus on, että syömällä terveellisesti voi toimia myös ilmaston kannalta järkevästi. Lisäksi S-ryhmä on hiljattain päivittänyt kalalinjauksensa, joka takaa, että S-ryhmän ruokakaupoissa myyty kala on pyydetty kestävistä kalakannoista, eikä vaaranna lajien monimuotoisuutta.