Kotimainen Keiju Valkea on uusi väriaineeton vaihtoehto levitehyllyllä

Luonnon omasta rypsiöljystä valmistettu levite sisältää runsaasti meille kaikille välttämättömiä hyvinvointia tukevia omega-3-rasvahappoja. Nimensä mukaisesti levite on väriltään tavanomaista vaaleampi, koska se ei sisällä lainkaan väriaineita. Keiju Valkea sisältää vain välttämättömät ainesosat, ja mausteena siinä on ripaus suolaa. Tuote on saanut oikeuden käyttää Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnusta.

– Aivan mahtavaa, että Bunge on vastannut ihan kaikkien kuluttajien tarpeisiin ja kehittänyt levitteen, jossa mausta ja käytettävyydestä ei ole tingitty, Allergia-, Iho- ja Astmaliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Niki Malmros sanoo.

Malmros muistuttaa, että allergiatunnuksella on suuri merkitys etenkin perheissä, joissa ruokarajoituksia on paljon. Moni allerginen ei hänen mukaansa käytä lainkaan levitettä, koska tarjontaa on ollut niin vähän ja ainesosalistojen lukeminen on työlästä.

Keiju Valkea on kehitetty yhteistyössä allergiaperheiden kanssa

Uutuuslevite on kehitetty täysin nimenomaan kuluttajia kuunnellen Suomen ainoassa margariinitehtaassa Raisiossa. Keiju Valkea sai alkunsa siitä, kun allergialasten vanhemmat toivoivat lisäaineetonta ja maidotonta levitettä, joka sopisi myös heidän lapsilleen. Bunge oli yhteydessä muutamaan allergiaperheeseen ja pyysi heitä mukaan tuotekehitykseen.

– Halusimme täydentää Keijun tuotevalikoimaa levitteellä, joka soveltuu myös mahdollisimman monen allergialapsen ja -perheen käyttöön. Väriaineettomuus oli muiden tuoteominaisuuksien rinnalla heille tärkeä tekijä. Väriaineettomuus puhuttelee myös muita kuluttajia, eikä vie makua tuotteelta. Päinvastoin tuotteen makua on kehuttu todella paljon. Nyt yhä useamman perheen ruokapöydässä voi olla yksi arkea helpottava levite, joka maistuu kaikille, Bunge Finlandin markkinointipäällikkö Sanna Asikainen kertoo.

Keiju Valkea on myös sydänmerkkituote, joka on osoitus paremmasta valinnasta rasvan laadun ja suolan suhteen. Tuote on laktoositon, maidoton ja se sopii myös vegaaneille. Keiju Valkea on pakattu vähemmän muovia sisältävään kartonkipäällysteiseen rasiaan, jonka voi laittaa sellaisenaan kartonkikeräykseen.

Keiju Valkea rypsiöljymargariini 60 %

Aineosat: Rypsiöljy (44 %), vesi, kasvirasvat (kookos ja shea), suola (1,0 %), luontaiset aromit, A- ja D2-vitamiini.

Pakkauskoko 400 g ja hinta noin 2,50 €. Tuotetta on saatavilla S-ryhmän ja K-ryhmän ruokakaupoista.

Bunge Finland Oy on ainoa suomalainen margariinien valmistaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi terveellisiä ja terveyttä edistäviä, laadukkaita ja hyvänmakuisia kasvipohjaisia margariineja, levitteitä ja kasviöljyjä. Bungen tehtaalla on tehty jo yli 60 vuoden ajan uraauurtavaa työtä margariinien erityisosaajana ja kehittäjänä. Bungen kuluttajatuotteista tunnetuimpia ovat Keiju-levitteet ja -öljyt, Alentaja sekä Sunnuntai-leivontarasvat ja valmistaikinat. www.keiju.fi,www.alentaja.fi, www.bunge.fi.