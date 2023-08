Kotimainen lastenkirjauutuus kertoo, miten herkkyys on voimavara

Herkkä Pilvi Perhonen tuntee, että kaikki ei ole kohdallaan. Paratiisimetsän joukot kerätään kokoon, ja selviää, että Oliver Oranki on kaapattu! Viidakkorumpali kertoo, että oranki on joutunut kiertävän Sirkuksen hampaisiin. Oliver on pelastettava, joten Pilvi Perhonen ja viidakon suupaltti Milla-Maria Makakiapina panevat pompuksi.

Pelastusretken aikana Pilvi ja Milla-Maria tapaavat ainutlaatuisia eläimiä, joista kukin kamppailee omien epävarmuuksiensa kanssa. Kohtaamisista he oppivat, että herkkyys on voimavara ja että peloistaan luopumalla voi löytää oman supervoimansa.

Kirjailija Johanna Elomaa oli itse herkkä lapsi, jonka herkkyyttä aikuiset eivät ymmärtäneet. Sen vuoksi hänestä tuntui usein, että hän oli vääränlainen ja vaikea. “Herkkyyttä ei ehkä edelleenkään nähdä sellaisena voimavarana kuin se todellisuudessa on. Halusin tuoda esiin herkkyyden eri ulottuvuuksia, herkkyyden ihmeellistä voimaa ja toisaalta herkän haasteita,” Elomaa kertoo.

Johanna Elomaa on kirjoittanut useita romaaneja ja elämäkertoja. Hänen satukirjansa Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit oli ensimmäinen Hidasta elämää -lastenkirja, ja tämä on sille itsenäinen jatko-osa. Graafikko ja kuvittaja Satu Kontinen on luonut teoksen ihastuttavan kuvituksen. Kirja on saatavana painettuna, e- kirjana ja äänikirjana, jonka lukee laulaja-lauluntekijä Ellinoora Leikas.

Johanna Elomaa: Herkkä Pilvi Perhonen ja pelkonsa voittavat sankarit

87 sivua | Ilmestymispäivä 17.8.2023