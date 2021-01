Kotimainen voidevalmistaja Rex kehitti uudenlaisen pitovoiteen yhdessä Norjan maastohiihdon huoltotiimin kanssa – uutuusvoide aluksi vain norjalaishiihtäjien käytössä

Hartola 22.1. 2021 – Suomalainen suksivoidevalmistaja Oy Redox Ab on tuonut markkinoille uudenlaisilla innovaatioilla varustetun pitovoidesarjan, joka perustuu Norjan maastohiihtojoukkueen huoltotiimin kanssa Lahden Salpausselän kisoissa vuonna 2017 aloitettuun tuotekehitysyhteistyöhön. Nyt Norjan mukaan N-sarjaksi nimetty pitovoide on myös kuluttajien saatavilla.

Uusien lisäaineiden toimivuus huomattiin kisahuollossa jo varhain

Lähtölaukaus uuden Rex N-pitovoidesarjan kehitykselle oli Salpausselän kisat 2017, kun Rexin kisahuollossa muokattiin Norjan maajoukkueen pyynnöstä kilpailijoiden pitovoiteita heidän haluamaansa suuntaan. Näissä sekoituksissa käytettiin hyväksi luistovoidepuolella hyödynnettävää, fluorin korvaavaa Rex N-Kinetic -lisäaineistusta. Palaute viritetyistä pitovoiteista oli hyvää, ja johti yhteisen tuotekehitysprojektin alullepanoon. Tavoitteena oli kehittää kokonainen fluorivapaa pitosarja, joka täyttäisi kaikista vaativimmat kriteerit sekä pidon että liukuominaisuuksien suhteen.

Täysin puhtaalta pöydältä suunniteltu koostumus

Norjalaisille tuunatut pitovoiteet voitiin jatkokehityksessä viedä askelen pidemmälle, laatimalla koko voidereseptin koostumus Rexin kehittämän N-Kinetic -lisäaineistuksen ehdoilla. Paremmat luisto-ominaisuudet pidosta tinkimättä syntyivät uudella Dual Compound -koostumuksella, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa paine- ja lämpöherkkien komponenttien yhdistelyä ja eräiden aiemmin pitovoiteissa oleellisten ainesosien hylkäämistä kokonaan. Tämä koostumus maustettuna N-Kinetic -lisäaineistuksella on nyttemmin jo useissa maailmancupin osakilpailuissa podiumille hiihdetyn pitosarjan salaisuus. Rexin pitoja on joukkueiden toimesta kritisoitu aiempina vuosina heikohkoista liukuominaisuuksista, mutta uuden N-sarjan myötä Rexin pidot löytyvät kaikkien tiimien voitelupakeista.

“Arvostamme mahdollisuutta tehdä yhteistyötä suoraan Rexin tuotekehitystiimin kanssa, ja heidän tietämyksensä ja kokemuksensa on osoittautunut meille arvokkaaksi. Uuden N-pitosarjan myötä Rex on parantanut asemiaan, ja on aina vahva vaihtoehto päivän pitotälliä suunnitellessa”

- Stein-Olav Snesrud, Huoltopäällikkö, Norjan maastohiihdon maajoukkue

Selkeä sarja, jossa värit ja kelialueet täsmäävät luistovoiteisiin

Rex N-pitosarjan viisi purkkia täsmäävät määrältä ja väreiltään Rexin luistosarjoihin. Musta on uuden lumen pito, pinkki taas vanhan ja karkean. Sininen, keltainen ja vihreä kattavat normaalit purkkikelit. Purkeista pinkki N41 on koostumukseltaan liisterimäisen pehmeä, mutta kuitenkin helppolevitteinen. Purkkien taustapuolella on selkeästi eritelty kyseisen purkin soveltuvuus eri lumityypeille.

Myös kuntoilija hyötyy

Kisapitovoiteet mielletään useasti kuntoilijoille liian herkkäpitoisiksi, mutta maailmancupissa jos missä nousut ovat jyrkkiä, ja ns. “suorilla suksilla” niiden ylös pääseminen säästää arvokkaita sekunnin kymmenyksiä. Luonnollisesti myös lumen kertymisen ja jäätymisen eston on oltava hyvä juostessa nousuja ylös Kläbo-tyyliin. Kuntohiihtäjälle N-sarjan ominaisuudet mahdollistavat jopa ylipaksujen pitokerrosten käyttämisen, silti hyvällä luistolla ja lunta sekä jäätä keräämättä. Kuntoilija hyötyy myös Dual Compound -koostumuksen helposta levitettävyydestä. Koko voitelu voidaan suorittaa samalla purkilla, tai käyttää korotuskerroksena esimerkiksi peruspitosarjan Rex Sinistä tai Vaaleansinistä.



Lisätiedot: http://rex.fi/n