Kotimaisen jazzin huippunimiä juhlasyksyä viettävässä Sellosalissa

Ke 6.9. klo 19 Sid Hille F# feat. Pepa Päivinen

Neljä ansioitunutta säveltäjää ja muusikkoa kohtaavat lavalla ja luovat improvisoiden jännittäviä äänimaisemia, tiukkoja grooveja, kauniita melodioita ja kiehtovia tekstuureja. Yhtyeen konsertit ovat täysin improvisoituja, joka antaa konsertille oman ainutlaatuisen ja sävähdyttävän tunnelman, jota ei voi toistaa uudestaan täysin samalla tavalla.

Saksofonilegenda Pepa Päivinen on mukana F#:n toisella julkaisulla Scientifically proven & clinically tested. Pepa Päivinen kiertää yhtyeen mukana myös syksyn kiertueella.

Ke 20.9. klo 19 Dalindèo

Vuonna 2013 Dalindèo julkaisi kolmannen levynsä Kallio, säveltäjä-kitaristi Valtteri Laurell Pöyhösen oodin Helsingin urbaaneimmalle ja värikkäimmälle kaupunginosalle. Levyn sävellykset yhdistelivät vanhaa suomalaista iskelmää, swing-jazzia, rautalankakitaroita Dalindèolle ominaisella positiivisella energialla.

Kallion kappaleet, tunnelma ja tarina resonoivat jazz-levyksi harvinaisen laajasti Suomessa, ja se oli ilmestymisviikollaan sijalla 13. Suomen virallisella albumilistalla. Levyn julkaisun tiimoilta Dalindèo kiersikin intensiivisesti ympäri Suomea esiintyen kaikilla jazz-festivaaleilla mutta tavoitti myös nuorempaa yleisöä mm. Ilosaarirock- ja Flow-festivaaleilla.



Nyt 10 vuotta myöhemmin vuonna 2023 Dalindèo juhlistaa Kallio-levyä esittämällä sen kokonaisuudessaan mm. Sellosalissa. Levyn musiikki tuntuu edelleen elinvoimaiselta ja vuoden jazz-levynä Emma-palkittu Kallio onkin monien mielestä "klassikko-levy" kotimaisen jazzin saralla.



Pe 22.9. klo 19 Gourmet 25 avec Mari Palo

Esa Onttosen ja Mikko Innasen vuonna 1997 perustama Gourmet juhlistaa 25-vuotista taivaltaan esittämällä musiikkia kaikilta viideltä albumiltaan. Gourmet on yksi Suomen pitkäikäisimmistä jazzyhtyeistä, jonka värikylläisestä musiikista löytyy rautalankakitaraa, schlaageria, Pariisin kahvilatunnelmia, New Orleans -bluesia, valssia, marssia ja raivobeattia. Mukana ovat Innasen ja Onttosen lisäksi muut alkuperäisjäsenet Veli Kujala, Ilmari Pohjola ja Mika Kallio. Sopraano Mari Palo esiintyi yhtyeen viimeisimmällä New Habitat -levyllä ja hän vierailee myös konsertissa.

Ke 4.10. klo 19 Joona Toivanen Trio

Kansainvälisesti arvostetun jazzpianistin Joona Toivasen trio asuu tällä hetkellä ympäri Eurooppaa: Joona Göteborgissa, Tapani Toivanen Kööpenhaminassa ja Olavi Louhivuori Helsingissä. Joona Toivanen Trio julkaisi uusimman, jo seitsemännen pitkäsoittonsa Both Only (We Jazz) vuonna 2022, ja kolmikko soi levyllä vahvana ja yhtenäisenä.

Teosto-palkittu, Emma-ehdokkuudella noteerattu, maailmaa kiertänyt yhtye soittaa uudella albumillaan melankolisia kappaleita, jotka jättävät tilaa vapaalle improvisaatiolle. Pitkiä kaaria maalailevat modernit sävellykset tuovat uusia, rikkaita sävyjä yhtyeelle ominaiseen minimalistiseen, akustiseen ilmaisuun.

To 2.11. klo 19 Maja Mannila Trio

Maja Mannila on vaikuttava nuori jazz/soul-laulaja, pianisti ja säveltäjä. Yhtyeensä kanssa hän esittää omia, englanninkielisiä kappaleita, jotka ovat tyyliltään sekoitus r'n'b-tä, soulia, jazzia ja gospel-musiikkia. Muusikkoperheen kasvatilla on varma ote musisointiin samalla kun hän painottaa vapauden ja hauskanpidon olevan tärkeää musiikin luomisessa ja soittamisessa. Tulevaisuudessa Mannila tähtää levyttämiseen ja kansainväliseen keikkailuun sekä yhtyeen kanssa että sooloartistina. Maja on noteerattu englantilaisen rumpali Richard Spavenin ja laulaja Anthony Strongin toimesta, jotka ovat pyytäneet Majaa esiintymään kanssaan.



Maja Mannila Triossa Mannilan kanssa soittavat Severi Sorjonen (rummut) ja Johannes Granroth (basso). Yhtye valittiin vuoden 2023 Nordic Jazz Comets -tapahtumaan edustamaan suomalaista uutta jazzia. Maja soittaa ja laulaa myös nuoressa nousevassa Peela-yhtyeessä. Vuosina 2021–22 hän esiintyi Iiro Rantalan Flock-kokoonpanossa kiertäen Keski-Eurooppaa.

To 23.11. klo 19 Verneri Pohjola: Monkey Mind

Trumpetisti-säveltäjä Verneri Pohjola julkaisee odotetun uuden albuminsa ”Monkey Mind” marraskuussa 2023. Levyn nimi viittaa mielen rauhattomuuteen ja levottomuuteen. ”Kun mieli on kuormittunut sekasorrolla ja liiallisella stressillä, kaikki tuntuu kaoottiselta. Mielen täyttää epäilys omasta riittävyydestä, hyvyydestä, kelpaavuudesta tai pystyvyydestä. Levyn kappaleiden kohdalla olen pyrkinyt erityisesti kohtaamaan oman apinamieleni ja tervehtimään sitä ystävällisesti”, kertoo Pohjola.

Uusi levy tuo mukanaan myös uudenlaisen keveyden. Pohjola on säveltänyt uusia kappaleita välittämättä siitä, ovatko ne tarpeeksi “jazz” tai tarpeeksi “uudenlaisia”. Hän on yksinkertaisesti halunnut taas vain nauttia musiikintekemisestä omana itsenään.

Pohjola sai levylleen todellisen unelmaryhmän, jonka jokainen jäsen on Euroopan huippuluokkaa niin oman uransa tekijöinä kuin musiikillisesti. ”Uskalsin kysyä tähän mukaan juuri niitä muusikoita, joita oikeasti halusin. Brittiläisen pianistin ja urkurin Kit Downesin soitosta olen nauttinut ensimmäisestä kuulemasta asti. Kitin soitto oli jollain tavalla tosi helposti ymmärrettävää, herkkää, mestarillista ja abstraktia yhtäaikaisesti. Tuli heti sellainen fiilis, että haluaisin soittaa joskus hänen kanssaan. Tanskalaisen basistin Jasper Høibyn koko persoona säteilee valoisaa, positiivista energiaa ja hän panostaa yhtyetyöskentelyyn erityisen ihailtavalla omistautuneisuudella. Kun mietin näitä kahta muusikkoa samassa yhtyeessä, tuli rumpaliksi mieleen ihan itsestään Olavi Louhivuori. Olavin musiikillinen ja inhimillinen läsnäolo on puhdasta kultaa. Olemme soittaneet yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa jo vuodesta 2001 lähtien”, Pohjola kuvailee.

Monkey Mind julkaistaan brittiläisen Edition Recordsin kautta 3.11.2023.

