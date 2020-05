Kotimaisen kampaamobrändin tempaus: kampaajasta verkkokauppiaaksi viidessä minuutissa!

Koronaepidemia on tehnyt pienyrittäjävaltaisen kampaamoalan tilanteen tukalaksi ja moni kampaaja on joutunut laittamaan lapun luukulle ravintoloiden tapaan. Kampaamoalan tukkukauppaan keskittynyt Four Reasons tuo kampaajien ”huonoihin hiuspäiviin” helpotusta avaamalla verkkokaupan, jossa kampaajat voivat myydä hiustuotteita riskittömästi ja ilman ylläpito- ja logistiikkakuluja.

Kampaamotuotteiden kauppa pysähtyi – verkkokauppa avuksi

Monen kampaajan myyntitulot ovat katkenneet kuin seinään ihmisten peruuttaessa kampaamoaikojaan – joko viruksen tarttumisen pelossa tai käytännön syistä. ”Kun asiakkaiden on pitänyt hoitaa kotia, lasten etäkoulua ja etätöitä, on ollut vaikea ehtiä enää kampaajalle”, arvioi turkulaisen Avantgarde-kampaamon omistaja Juha Haavio. ”Olemme tehneet kampaamossa järjestelyjä viranomaisten ohjeiden mukaan mutta asiakasmäärät ovat silti laskeneet oleellisesti.”

Kampaajille tarjoutuu nyt mahdollisuus lisätienestiin Four Reasonsin avaamassa hiustuotteiden verkkokaupassa. Verkkokauppiaaksi ryhtyminen on tehty kampaajille mahdollisimman helpoksi – kaupan ylläpito ja logistiikka hoidetaan kokonaan Four Reasonsin toimesta.

”Monella kampaamoyrittäjällä ei ole resursseja täysin oman verkkokaupan pyörittämiseen. Tässä tilanteessa verkkokauppa on kuitenkin osalle kampaajista ainoa mahdollinen ansaintakeino, ja uusi palvelumme mahdollistaa sen ilman kampaajille koituvia ylimääräisiä kuluja”, Four Reasonsin toimitusjohtaja Jyrki Hakala kertoo.

Kampaajasta verkkokauppiaaksi viidessä minuutissa

Four Reasons -tuotteita jälleenmyyvät kampaamot saavat verkkokaupan käyttöönsä luomalla oman profiilisivun sivustolle. Palvelu on kampaajille veloitukseton ja profiilin luominen onnistuu viidessä minuutissa. Kun asiakas tekee verkkokauppaostoksen kampaamon profiilisivun tai kampaajan jakaman suosittelulinkin kautta, kampaajalle kertyy ostoksesta automaattisesti myyntikomissio. Kampaaja voi käyttää hänelle kertyneet myyntikomissiot omiin tukkuostoksiinsa Four Reasonsin ammattilaisverkkokaupassa.

Juha kiittelee verkkokaupan käyttöönoton helppoutta: ”Nyt meillä on entistä suurempi valikoima tuotteita ja mahdollisuus palvella asiakkaitamme myös kampaamokäyntien välillä. Verkkokauppa täydentää kampaamon palvelukokonaisuuden.”

Osta pieneltä ja suosi kotimaista turvallisesti verkossa

Four Reasons on kotimainen hiuskosmetiikan valmistaja ja maahantuoja, joka työllistää Suomessa noin 45 henkilöä. Verkkokaupassa on myynnissä kotimaisten Four Reasons -tuotteiden lisäksi yrityksen maahantuomia brändejä, kuten Olaplex, Paul Mitchell ja Joico.

Osoitteeseen fourreasons.fi/ostapienelta on kerätty kaikki verkkokauppahankkeessa mukana olevat kampaamot. Sivustolta voit valita minkä kampaamon verkkokauppaa haluat ostoksellasi tukea. Verkkokauppatilauksiin luvataan ilmainen toimitus yli 40 euron ostoksille, toimitus 2­­–4 arkipäivän sisällä.