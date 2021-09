Kotimaisen kuntosaliketjun kasvustrategia korona-aikana yllättää

– Avasimme Kalajoelle juuri 42. kuntokeskuksemme, ja olemme nyt keskusten määrällä mitattuna Suomen suurin kotimainen kuntosaliketju, kertoo kuntokeskusketju Ole.Fit-ketjun perustaja Tomi Peltonen.

Ensimmäinen Ole.Fit-kuntokeskus avasi ovensa Helsinkiin vuonna 2016. Siitä lähtien kasvu on ollut vauhdikasta ja vahvaa. Ole.Fit on perustamisestaan asti avannut vuosittain kuudesta kymmeneen kuntokeskusta eri puolille Suomea.

Haemme kasvua pienemmiltä paikkakunnilta

–Muutama viikko sitten avasimme kuntosalin myös tositelevisio-ohjelma Big Brotherin taloon. On ollut todella mielenkiintoista ja mahtavaa olla mukana tämän kauden BB-huumassa. Tämä kokemus tarjoaa Ole.Fit-brändille näkyvyyttä monella eri kanavalla, kiittelee Peltonen.

Kun useimmat kuntokeskusketjut keskittävät toimintaansa kasvukeskuksiin ja suurille paikkakunnille, niin Ole.Fit laajentaa tällä hetkellä toimintaansa pääsääntöisesti jo pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pienemmillä paikkakunnilla kuntosalitarjontaa on vähän jos lainkaan. Ole.Fit haluaa tuoda kuntosaliharrastamisen lähemmäksi asiakkaita, samalla madaltaen kynnystä liikunnan aloittamiseen.

– Kokemuksemme mukaan myös pienemmillä paikkakunnilla on runsaasti kasvavaa kysyntää kuntosalipalveluille. Kannamme huolta ihmisten hyvinvoinnista, ja haluamme liikuttaa suomalaisia eri puolilla maata. Samalla olemme onnistuneet myös luomaan uusia työpaikkoja eri paikkakunnille, Peltonen kertoo.

Ole.Fit-kuntokeskusketjulle on myönnetty Avainlippu-tunnus suomalaisesta työstä ja työllistämisestä.

Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen ja aikaan koronan jälkeen

– Hyvinvointi- ja liikunta-ala ovat monen muun toimialan lailla historiansa suurimmassa kriisissä. Koronapandemia on laittanut kapuloita rattaisiin, ja moni yrittäjä on joutunut lopettamaan toimintansa. Toisaalta näen, että kriiseissä on myös sijaa mahdollisuuksille ja kasvulle. Alan vaikeuksista huolimatta päätimme jatkaa markkinaosuuksiemme kasvattamista, kertoo Peltonen.

Ole.Fit-kuntokeskusketjun kasvua tukee myös liiketoimintamalli, jossa valtaosa toimipisteistä on Ole.Fit-yrittäjien hallitsemia itsenäisiä kuntokeskuksia. Koronapandemian aikana Ole.Fit palkkasi asiakkuuspäällikön tukemaan kuntokeskusyrittäjiään ja tuomaan lisää osaamista yrittäjien arkeen.

– Olemme kehittäneet aktiivisesti toimintamallejamme, ja huolehdimme samalla, että kehitystyöhön tarvittavat resurssit ovat riittävät. Olemme hereillä ja seuraamme tilanteiden kehittymistä herkeämättä. Kun ihmiset palaavat takaisin normaalielämän pariin, me olemme valmiina ottamaan heidät vastaan, toteaa Peltonen.