Kotimaisen maatalouden ja ruoantuotannon arvostus hiipuu

14.7.2017 08:50 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maataloutta koskevan keskustelun ilmapiiri on kotimaassa negatiivinen, vaikka Suomessa tuotetaan maailman parasta, puhtainta ja laadukkainta ruokaa. Kuluttajien ja päättäjien tuki ja ylpeys maataloutta ja suomalaista ruokaa kohtaan on yleisesti ottaen heikkoa.

Maatalous kohtaa Euroopan Unionissa haasteita nyt ja tulevaisuudessa, mutta erityisenä huolenaiheena on kotimaassa käytävän keskustelun ilmapiiri ja taso, jossa ylpeys suomalaiseen ruokaan on kadoksissa. Suomessa toimii innovatiivinen, nykyaikainen ja korkealuokkainen elintarviketeollisuus jossa myös kuluttaja otetaan vahvasti huomioon. Kuluttajille suunnattujen tuotteiden kehitys on jatkuvaa ja kuluttaja voi olla varma siitä, että kotimainen tuote on antibioottivapaa ja turvallinen. Siitä huolimatta elintarvikkeiden hinta on Suomessa laskenut ja kotimaisen ruoantuottajan tilipussi jälleen kaventunut.

Julkisessa keskustelussa ei oteta sitä vastuuta, mitä päätöksentekijöiltä, järjestöiltä ja kuluttajilta odotetaan. Suomalainen maatalous ja ruoantuotanto jäävät muiden keskusteluaiheiden varjoon, vaikka kyseessä on merkittävä kotimainen tuotanto. Järjestöt levittävät virheellisetä kuvaa suomalaisesta maataloustuotannosta, kansanedustajat ehdottavat järjettömiä liha- ja maitoveroja, kauppias lupaa ulkomaisella tuotteella laatua ja kuluttajaa juoksee halpuutetun hinnan perässä. Suomalaisella laadulla on hintansa, eikä siitä tulisi tinkiä.

Kyselyissä kyllä suositaan suomalaista ruokatuotantoa, mutta teot osoittavat toiseen suuntaan. Kotimaisen maatalouden ja ruoantuotannon merkitys on hiipumassa, vaikka suomalaisen tulisi aidosti ja avoimesti olla ylpeä puhtaista ja turvallisista elintarvikkeista, joita ammattitaitoiset viljelijät tuottavat. Säästökohteen uhrina tämän tärkeän elinkeinon tulevaisuus on vaakalaudalla.

