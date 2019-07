Kotimaisessa scifikirjallisuudessa näkyvät populaarikulttuurin kuvasto, seksi ja huumori

Kesän tuorein scifikirjallisuuden julkaisu tihkuu seksiä ja parodioi populaarikulttuurin kuvastosta tuttuja tarina-asetelmia. "Olin avaruustaistolaisten seksiorja! ja muita eroottisia spekulaatioita" (2019) koostaa yksiin kansiin Emmanuel Arsen 2000-luvun julkaistut eroottiset kertomukset. Huumorisävytteisissä novelleissa vieraillaan niin kaukaisilla planeetoilla kuin Sherlock Holmesin Lontoossa.

Erotiikkakirjailija Emmanuel Arsen aiemmin lehtijulkaisuina ilmestynyt kotimaisen scifikirjallisuuden tuotanto on julkaistu kirjaksi. Taiteen keskustoimikunnan tukema julkaisuprojekti on saattanut yksiin kansiin yksitoista eroottista novellia, joita on aiemmin julkaistu muun muassa Marvin-lehdessä sekä Helsingin Sanomien verkkojulkaisussa. Kokoelman on kuvittanut sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja Petri Hiltunen.

Kunkin tarinan keskiössä tavataan yksi menneen vuosisadan scifi- ja fantasiakirjallisuuden klassinen lähtöasetelma, joka saa tarinassa uuden särmän. Edustettuna ovat muun muassa agenttiseikkailut, 1920-luvun planeettaromanssit sekä urbaani fantasia. Teos sisältää myös runsaasti kirjallisuusviittauksia viime vuosisadan alusta. Viitattaviin teoksiin kuuluvat P. G. Wodehousen tarinat Bertram Woosterista sekä luotettavasta Jeeves-herrasmiespalvelijasta, ja teos sisältää kokonaisen novellin sijoitettuna sir Arthur Conan Doylen luoman yksityisetsivän Sherlock Holmesin maailmaan.

Teos on mukana ensi viikonloppuna järjestettävän Ropecon-tapahtuman kirjallisuusohjelman Spefi tulee, oletko valmis? –paneelissa. Ropecon järjestetään 26.-28.7. Messukeskuksessa.

Olin avaruustaistolaisten seksiorja! ja muita eroottisia spekulaatioita (2019) julkaisi helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books heinäkuussa 2019. Julkaisua on tukenut Taiteen keskustoimikunta.