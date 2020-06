Kotimaista älypuhelintekniikkaa viranomaisille ja tietoturvakriittisiin organisaatioihin

Millog Oy









Vuonna 2007 perustettu Virve Tuotteet ja Palvelut Oy myy ja huoltaa TETRA-verkkoihin soveltuvia päätelaitteita sekä lisävarusteita, ja on Airbus-radiopäätelaitteiden valtuutettu myynti- ja huoltopiste Suomessa. Yhtiön liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 5,5 miljoonaa euroa. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Poliisi, Tulli, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos sekä muita valtion ja kuntien toimijoita. Virve Tuotteet ja Palvelut on Millog Oy:n tytäryhtiö. Millog Oy on suomalainen elinjaksopalveluihin erikoistunut yritys, jonka ydinosaamista on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta. Millog ylläpitää Puolustusvoimien maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaali- kuin poikkeusoloissa ja palvelee myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. http://virve.com http://millog.fi

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista ja biosignaalien käsittelystä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. http://bittium.com