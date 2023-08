Kotimaisten kasvisten sesonki on parhaimmillaan elo-lokakuussa

Kaalit ja kurpitsat kierivät hevi-osastoille

Satokausi käynnistyy toden teolla elokuussa, jolloin on tarjolla muun muassa erilaisia kaaleja, kuten kerä-, puna-, kukka-, parsa- ja kyssäkaalia. Ihan pian käynnistyy myös käärylekaalin kausi, mikä suorastaan houkuttelee järjestämään porukalla kaalikääryletalkoot, joista jokaiselle riittää myös kotiinviemisiä.

Kaalien lisäksi kannattaa muistaa kotimainen kurpitsa. Edullinen ja satoisa kesäkurpitsa on ilahduttanut niin kotipalstoilla kuin markettien hedelmä- ja vihanneshyllyillä jo kesästä asti, ja elokuussa sen seuraan liittyvät esimerkiksi hokkaido-, spagetti- ja halloween-kurpitsa. Syyskuun puolella pääsemme nauttimaan myös kotimaisesta myskikurpitsasta.

Kotimaisten marjojenkin satokausi on elokuussa kohdallaan. Metsän mustikoiden ja pian ilmoille pukkaavien puolukoiden ja karpaloiden lisäksi tarjolla on mansikkaa, vadelmaa ja karhunvatukkaa kausihuoneista syyskuun lopulle saakka, joten nyt on oiva hetki raivata pakastimesta tilaa, puhdistaa hillopurkit ja antaa mehumaijan laulaa.

Sadonkorjuukauden varma merkki ovat myös kotimaiset omenat, jotka säilyvät hyvänä viileässä helposti muutamia viikkoja. Omenoita voi rouskutella sellaisenaan tai hyödyntää ruoanlaitossa. Perinteisten piirakoiden, soseiden ja mehujen lisäksi omenaa kannattaa kokeilla suolaisissa ruoissa, sillä ne antavat hyvää makua esimerkiksi possu- tai broilerikastikkeelle ja salaatteihin.

4 x säilöntävinkkiä kotimaisille kasviksille

Kotimaisten kasvisten satokausi on nyt kuumimmillaan, joten niistä kannattaa nauttia päivittäin. Helpoimmalla pääsee, kun noudattaa viisaiden vanhempien vinkkiä: pese ja pilko kasa tuoreita kasviksia, esimerkiksi porkkanoita, paprikoita, parsakaalia ja kyssäkaalia, valmiiksi rasioihin jääkaappiin. Kun kasvikset on esikäsitelty, niitä tulee napsittua pitkin päivää sellaisenaan, minkä lisäksi valmiiksi pilkottuja kasviksia on kätevä sujauttaa tavallisen arkiruoan kuten pastakastikkeiden, keittojen ja kiusausten sekaan tai ihan vain voileivän päälle.

Puuhastelijalle satokausi suo mitä mainioimman tilaisuuden pilko ja pakasta -projektille. Jos kotimaisia kasviksia sattuu saamaan isomman satsin hyvään hintaan, ne voi puhdistaa, pilkkoa ja pakastaa annospusseissa, jotka voi mitoittaa oman kotitalouden tarpeiden mukaan. Pakastaa voi ihan yhtä hyvin niin yksittäisiä kasviksia kuin valmiiksi sekoitettuja kimaroitakin, esimerkiksi keittojuureksia, jotka nopeuttavat kätevästi syksyn arkikokkausta.

Pakastamisen lisäksi kannattaa pitää mielessä perinteiset kasvisten säilöntäkikat kuten hapatus ja pikkelöinti. Hapatus ei ole hankalaa, se tosin vaatii jonkin verran aikaa ja vaivannäköä, mutta kun prosessin opettelee kerran kunnolla, se jää selkäytimeen ja saattaa johtaa hauskaan ja palkitsevaan hapatusharrastukseen. Hapankaalista on hyvä aloittaa.

Pikkelöinti sen sijaan on helppo homma, ja etenkin pikapikkelöinti tuo pikanttia rouskuteltavaa pöytään vikkelää vauhtia. Nauti lisukesalaattina, sellaisenaan, voileipien tai hodareiden kanssa, munakkaan seurana tai piristämässä kasvis- tai lihapyöryköitä.

