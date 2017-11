Kotipizza Group yksityissijoittajien suosikki pienistä pörssiyhtiöistä

Star of 2017 -palkinto Kotipizza Groupille 23.11.2017 09:00 | Tiedote

Kotipizza-ketjun emoyhtiö Kotipizza Group on voittanut Star of 2017 -sarjan European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyrityskilpailussa. Sarjassa palkitaan yrityksiä, jotka ovat yltäneet toimialallaan poikkeukselliseen taloudelliseen menestykseen, osoittaneet vahvaa kasvupotentiaalia ja toimineet vastuullisesti.