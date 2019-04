Kotipizza-ketju palkitsi yrittäjiään Talvipäivät-tapahtumassa

Kotipizza-ketju palkitsi yrittäjiään eri puolilta Suomea erinomaisista myynneistä ja tasavuosista. Lisäksi ketju antoi kunniamainintoja liiketoiminnan kehittämisestä, panostuksesta kuljettamiseen ja digitaalisiin työkaluihin. Palkinnot jaettiin Kotipizzan vuosittaisessa Talvipäivät-tapahtumassa, joka päättyi tänään.

”Kotipizza-perheessä on mahtavia yrittäjiä, jotka yltävät vuosi vuodelta hienompiin saavutuksiin myynnissä, asiakaspalvelussa ja vastuullisessa liiketoiminnassa. Ennakkoluulottomalla asenteellaan ja sisukkuudellaan he tekevät maailmasta paremman paikan pizza kerrallaan. Ketjussamme on sekä 25 vuotta pizzaa paistaneita konkareita että nuoria, kunnianhimoisia multiyrittäjiä. Ihailen sitä määrätietoista otetta, jolla he kaikki uudistavat toimintaansa. Samalla he vievät eteenpäin suomalaista pizzakulttuuria”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

”Haluamme koko ketjun voimin kiittää ansioituneita Kotipizza-yrittäjiä hyvästä työstä ja kannustaa heitä jatkamaan samaan malliin”, hän jatkaa.

Ravintolansa myyntiä kehittivät prosentuaalisesti parhaiten:

Ibrahim Khalil, Vantaa Myyrmanni

Markku Väisänen, Neste Lintulahti Kotipizza Räihä

Ravintolansa myyntiä kehittivät euromääräisesti parhaiten:

Ibrahim Khalil, Vantaa Myyrmanni

Risto Konttila, Neste Nivala

Timanttipalkinnon sai Kotipizza-yrittäjä, jonka ravintolan myynti oli kolmen peräkkäisen kuukauden aikana yhteensä yli 240 000 euroa:

MD Saiful Islam, Helsinki Lönnrotinkatu

Kauppakamarin ansiomerkit

20 vuotta ketjussa olleet Juha Kinnunen, Vantaa Tammisto, ja Risto Ojaniemi Raahe

15 vuotta ketjussa ollut Jaana Alanen, Hyllykallio

10 vuotta ketjussa olleet Hanne ja Vesa-Pekka Hohtari Savonlinna, Taru Hämäläinen ja Timo Laatikainen, Sotkamo, Tarja Rusanen, Lahti, Helena Salokoski, Forssa ja Reima Ronkainen Oulu

Erityispalkinnot:

Paras kuljettaja MD Saiful Islam, Helsinki Lönnrotinkatu

Paras digitaalisuuteen panostaja Ibrahim Khalil, Vantaa Myyrmanni

Vuoden tulokas Igor Ibadov, Helsinki Munkkiniemi

Kotipizza-ketju palkitsee menestyneitä yrittäjiään vuosittain Talvipäivät-tapahtumassa Rukalla. Palkintoja myönnetään parhaasta myynnin euromääräisestä ja prosentuaalisesta kehityksestä sekä erinomaisista myynneistä. Lisäksi annetaan erilaisia kunniamainintoja ja palkitaan vuoden huippuyrittäjät yhden ja kahden tai useamman kivijalkaravintolan omistavien sekä shop in shop -ravintolan omistavien Kotipizza-yrittäjien sarjassa.