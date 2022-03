Kotitalouksien liiallista velkaantumista on hillittävä – keinot eivät saa haitata asuntomarkkinoita tai talouden elpymistä

Yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liialliseen velkaantumiseen on tärkeää puuttua. Sekä valtiovalta että finanssiala ovat huolissaan etenkin erilaisten kulutusluottojen ja pikavippien sekä taloyhtiölainojen määrän kasvusta. Hallitus esittää lakiesitysluonnoksessaan useita keinoja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi.

"On hyvä, että lakiesitysluonnokseen ei sisälly ehdotusta tulosidonnaisesta velkakatosta. Katon oikea mitoittaminen olisi ollut hankalaa, ja lisäksi sen toimeenpanoon liittyisi monia käytännön ongelmia. Sen sijaan taloyhtiölainoille suunnattu toimenpidekokonaisuus yhdessä pikavippifirmojen valvonnan tehostamisen kanssa ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä", toteaa FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Kotitalouksien liiallista velkaantumista hillitsevien toimenpiteiden tarpeellisuutta arvioidessa on otettava huomioon myös olemassa olevat makrovakausvälineet ja erilaiset käynnissä olevat sääntelyhankkeet. Uusien toimenpiteiden ja välineiden käyttöönotossa kannattaa olla varovainen.

”Meillä on jo käytössä esimerkiksi asuntolainojen lainakatto. EU-tasolla on käynnissä selvitys makrovakausvälineistön uudistamisesta, ja lisäksi oikeusministeriössä on valmisteilla uusia kuluttajaluotonantoon kohdistuvia sääntelytoimia. Hankkeiden runsaus kehottaa varovaisuuteen uusien toimenpiteiden ja välineiden käyttöönotossa", Mattila muistuttaa.

Ei vain velkaa vaan myös varallisuutta

Mattila huomauttaa, että vaikutusarvioita tehtäessä ja velkaantumisen riskejä arvioitaessa on velkojen ohella otettava huomioon myös kotitalouksien rahoitus- ja muu varallisuus. Vain siten saadaan oikea käsitys erilaisten riskien vakavuudesta.

”Suomessa kotitalouksien rahoitusvarallisuus on tätä nykyä huomattavasti suurempi kuin velkojen yhteismäärä. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli yli 180 miljardia euroa”, Mattila sanoo.

