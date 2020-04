Kotitalousvähennyksellä helpotusta palvelualalle

Liikennekäytävävaltuuskunta: Tunnin juna toisi pääkaupunkiseudulle miljardien investoinnit 30.3.2020 12:20:30 EEST | Tiedote

Talouden tilanne on juuri nyt äärimmäisen poikkeuksellinen. Suomen kilpailukyvyn kehittämistä ei tässäkään tilanteessa saa kuitenkaan pysäyttää. Liikennekäytävävaltuuskunnan jäsenet muistuttavat, että Turun ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden tuomat taloudelliset vaikutukset olisivat merkittävät. Kasvua syntyisi työmatkaliikenteen lisäksi myös muun muassa infrasta ja sen rakentamisesta sekä yritysten investoinneista. Hanke edistää parhaalla tavalla myös koko Suomen Helsinki–Turku–Tampere -kasvukolmion kehittymistä. On hyvä muistaa, että julkisen kysynnän stimulointi on tärkeä tehostustoimi siinä vaiheessa, kun talous on pääsemässä nousuun. Päätökset näistä toimista on kuitenkin tehtävä jo nyt kehysriihessä.