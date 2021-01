Kotitalousvähennyksen määrä ja korvausaste säilyvät ennallaan

Kotitalousvähennyksen määrä ja korvausaste säilyvät vuonna 2021 viime vuoden tasolla. Työkustannuksia esimerkiksi kodin tai vapaa-ajan asunnon sähkötöistä voi vähentää verotuksessa edelleen 2 250 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Kun ostaa työn yritykseltä, on mahdollista vähentää 40 prosenttia arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Jos palkkaa itse työntekijän, voi vähentää 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Puolisot saavat vähentää vuosittain yhteensä 4 500 euroa. Kun huomioidaan 100 euron omavastuuosuudet, he saavat maksimivähennyksen yritykseltä ostetusta 11 750 euron työstä.

Vähennys myönnetään sille vuodelle, jolloin työn maksu on suoritettu. Verottajalta voi pyytää vähennyksen huomioimista ansiotulojen veroprosentissa saman tien.

Helppoutta ja turvallisuutta

Sähköistyksen kohentaminen on panostamista elämän laatuun, sillä toimivassa kodissa on helppo asua. Päivitetty sähköistys nostaa yleensä myös kiinteistön ja huoneiston arvoa.

- Lähtökohta on, että sähkön käyttö on turvallista niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Ammattilainen on syytä kutsua tarkastamaan sähköistykset, jos jotain häiriöitä havaitaan, kehottaa tekninen asiantuntija Jenna Kauppila Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULista.



- Oireita sähköistyksen korjaustarpeista voivat olla esim. että sulakkeet palavat toistuvasti, kodissa on paljon jatkojohtoja, pistorasioissa tai valokatkaisijoissa on kuumenemisen aiheuttamia tummentumia tai esimerkiksi se, että valot värisevät ja särisevät, opastaa Kauppila.

Hän nostaa vielä esiin etätyön yleistymisen myötä ilmenneen ongelman.

- Monessa perheessä on havahduttu siihen, ettei valaisinpisteitä ja pistorasioita ole riittävästi tarjolla jokaiselle tarvitsijalle. Ammattilainen vain paikalle ja ongelma on tuota pikaa ratkaistu, kannustaa Kauppila.

Löydä sähkömies –verkkopalvelu tarjoaa tietoa sähköstä sekä hakupalvelun, jonka avulla on helppo löytää lähialueelta asianmukaiset oikeudet omaava sähköasennusyritys.

Tietoa kotitalousvähennyksestä on verohallinnon sivuilla.

Kuvat: Anne Yrjänä