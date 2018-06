Kotiutuvat varusmiehet ja alueen yritykset kohtaavat rekrytointitapahtumassa Panssariprikaatissa

Parolan Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta (VMTK) järjestää tiistaina 12.6.2018 yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa rekrytointitapahtuman kesäkuussa kotiutuville varusmiehille. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa tällä laajuudella.

Panssariprikaatin ja Hämeen kauppakamarin yhteistyössä toteuttaman rekrytointitapahtuman tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus esitellä toimintaansa, rekrytoida itselleen osaavaa työvoimaa ja auttaa varusmiehiä työllistymään palveluksensa jälkeen. Myös Hämeenlinnan kaupungin edustaja on paikalla kertomassa alueen palveluista ja asumiseen liittyvistä asioista.

Varusmieskoulutuksessa on mahdollista hankkia itselleen osaamista, joka useilla aloilla antaa pätevyyden tai valmiudet toimia alalla myös siviilimaailmassa varusmiespalveluksen jälkeen.

”Palveluksen aikana hankitun osaamisen hyödyntäminen siviilissä on yksi tämän tapahtuman teemoja. Kotiutuvia varusmiehiä on kesäkuussa yli 1100 ja heillä on monipuoliset valmiudet työskennellä eri ammateissa”, kertoo Panssariprikaatin koulutusosaston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen.

”Tietääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun Puolustusvoimat on mukana järjestämässä näin laajamittaista rekrytointitapahtumaa varusmiehille. Tarkoituksena on luoda tapahtumalle jatkoa ja saatujen kokemusten pohjalta kehittää sitä edelleen”, everstiluutnantti Marttinen täydentää.

”Hienoa, että löysimme Puolustusvoimien kanssa yhteistyön paikan. Näin voimme alueemme yritysten ja varusmiesten kanssa toimia yhdessä työllistämisen ja työllistymisen mahdollistajana”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tapahtuma järjestetään aivan kotiutumisen kynnyksellä tiistaina 12.6. Panssariprikaatin Sotilaskoti1:ssä. Tapahtuma toteutetaan rekrytointimessujen tyyliin eli jokaisella osallistuvalla yrityksellä on oma esittelypiste. Mukaan on ilmoittautunut yli 20 Panssariprikaatin toiminta-alueen yritystä. Myös paikalla tapahtuvia työhaastatteluja varten on järjestetty tilat. Tilaisuus on yrityksille maksuton ja siihen osallistuvat kaikki kesäkuussa Panssariprikaatista kotiutuvat varusmiehet.



Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan Panssariprikaatiin 12.6.2018 klo 14.00-19.00. Tilaisuus järjestetään Sotilaskoti 1:ssä, Parolannummentie 298, Parolannummi.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisulaa, Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihmaa sekä Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuota klo 14.00-15.00.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 11.6. sähköpostilla kirsi.lehto@mil.fi. Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä esittämään mahdollisen haastattelupyynnön. Saapumisohjeet varuskuntaan lähetetään osallistujille sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.