Kotkaan lähes 67 000 euroa Veikkauksen nettikasinolta

Jackpot-päävoitto tuli yhden euron panoksella.

Kotkalainen nettipelaaja voitti Saagasta 66 916,10 euroa torstaina 25.1. Jackpot osui kohdalle 1 euron panoksella kahdeksan aikaan illalla. Koska voittopeli pelattiin veikkaus.fi:ssä, voittorahat maksetaan suoraan pelaajan tilille.

Nettikasinon Saagaan on liitetty usean pelin yhteinen RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. RAY Jackpotissa on kolme voittotasoa, ja korkein taso on aina vähintään 25 000 euroa. Torstaina 25.1. se oli ehtinyt nousta liki 67 000 euroon, jolloin onnekas kotkalaispelaaja nappasi sen.

Saagaa voi pelata automaateissa, nettikasinolla ja mobiilipelinä.

Suurin summa, jonka Veikkauksen nettikasinon automaattipeleistä voi voittaa, on Gladiator Jackpot - ja Gladiator Road to Rome -pelien yhteinen kasvava päävoitto, joka on tällä hetkellä tasan 1 000 000 euroa. Toiseksi suurin jackpot, yli 775 000 euroa, on voitettavissa The Winnings of Oz -pelissä.

Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.