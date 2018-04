Kotkan Kaupunginteatterissa juhlitaan Stingillä ja Junnulla

KOTKAN KAUPUNGINTEATTERIN SYYSKAUDEN OHJELMISTO 17.3.2016 08:37 | Tiedote

Musikaali SATURDAY NIGHT FEVER (Lauantai-illan huumaa) ja The Bee Gees -yhtyeen musiikki henkivät unohtumattoman 70-luvun tunnelmaa ja kutsuvat tanssimaan, rakastamaan ja unelmoimaan New Yorkin diskoissa. Snoopi Sirenin ohjaaman musikaalin ensi-ilta on 3.9. Kotkan Kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä. Samalla esittäytyvät päärooleissa myös Kotkaan kiinnitetyt uudet näyttelijät Juho Markkanen, Reeta Vestman ja Anna-Elisa Hannula.