Kotkassa ja Kouvolassa vuokrat nousivat historiallisesti pääkaupunkiseutua enemmän

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Kotkassa 0,8 prosenttia ja Kouvolassa 0,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat vastaavalla ajanjaksolla vain 0,2 prosenttia.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuokrataso laski omikronin myötä monessa kaupungissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Pääkaupunkiseudulla vuokrien neljännesvuosimuutos oli -0,3 prosenttia. Kotkassakin vuokrataso laski kaikissa muissa huoneistotyypeissä paitsi yksiöissä. Kouvolassa vuokrien maltillinen nousu puolestaan jatkui.

”Korona vaikutti negatiivisesti ryhmiin, joissa vuokralla asuminen on tyypillisesti suositumpaa. Oppilaitosten ja palvelualojen hiljentymisen vaikutukset näkyivät erityisesti pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla. Monessa kaupungissa kiinnostus vuokrakolmioita kohtaan kasvoi kaksioiden kustannuksella, mutta sekä Kotkassa että Kouvolassa kiinnostus kaksioita kohtaan jopa kasvoi. Molemmissa kaupungeissa vuokrat nousivat vuodentakaisesta eniten juuri kaksioissa”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Rokkasen mukaan molempien kaupunkien edullinen vuokrataso voi selittää kiinnostusta kaksioita kohtaan. Kouvolan vuokrataso oli alhaisin kaikista vertailun kaupungeista, ja Kotkassakin vuokrat olivat edullisimmasta päästä. Vuokraovi.comin mukaan Kouvolassa kaksioiden keskimääräinen vuokrapyynti oli 560 euroa vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kotkassa kaksiosta pyydettiin vastaavasti noin 580 euroa. Vertailuksi Lappeenrannassa yksiön keskimääräinen vuokrapyynti oli 551 euroa ja kaksion 674 euroa. Edullinen vuokrataso todennäköisesti houkuttelee Kotkaan ja Kouvolaan muuttavaa harkitsemaan kaksion vuokraamista yksiön sijaan, koska lisäneliöt ovat valtakunnallisesti hyvin edulliset.

Kotkassa Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitetuista asunnoista lyhyimmät markkinointiajat ovat kaksioilla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uuden vuokra-asukkaan kaksioon sai keskimäärin 17 vuorokaudessa. Yksiöihin uutta vuokralaista etsittiin noin 21 vuorokautta ja kolmioihin kuukauden päivät. Kouvolassa vuokralainen löytyi nopeimmin yksiöön (18 vuorokaudessa), mutta kaksioiden vuokrausajan mediaani oli vain hieman pidempi (21 vuorokautta). Kolmioista ei ollut aineistoa.

”Vuokramarkkina on koko maassa lähtenyt palautumaan kohti normaalimpaa tilannetta poikkeuksellisten pandemiavuosien jälkeen. Myös Kouvolassa ja Kotkassa vuokra-asuntojen keskimääräiset markkinointiajat ovat alkaneet lyhentymään; loppukeväästä ne olivat lyhyemmät kuin viime vuonna minään ajankohtana”, sanoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Kymenlaakson vuokra-asuntojen tulevaisuuden kysyntää heikentää väestökehitys. Kotkan väkiluku supistui viime vuonna reilulla 400 ja Kouvolan yli 700 asukkaalla. Rajusti negatiivinen väestökehitys näkyy myös rakentamisessa. Tilastokeskuksen mukaan kaupunkeihin ole viime vuosina valmistunut juurikaan uusia kerrostaloasuntoja.

”Asukasluvun pieneneminen ei kuitenkaan ole heijastunut asuntokuntien määrään, joka on esimerkiksi Kotkassa pysynyt lähes muuttumattomana viimeiset kymmenen vuotta. Asuntokunnat ovat näin ollen pienentyneet aikaisempaan verrattuna. Erityisen mielenkiintoista on seurata miten uuden ammattikorkeakoulun valmistuminen Kantasatamaan vuonna 2024 vaikuttaa Kotkansaaren väestönkehitykseen. Myös Kouvolan keskusta-alueella kotitalouksien määrä on jopa hieman kasvanut vuosina 2015–2020, vaikka väkimäärä on samaan aikaan vähentynyt”, Rokkanen toteaa.

Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus tarkastelee vuokramarkkinoiden kehitystä 26 kaupungissa. Kymenlaaksosta mukana ovat Kotka ja Kouvola. Markkinakatsaus on tehty yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa. Laajemmat kaupunkikohtaiset tiedot Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsauksesta ovat saatavilla ekonomisti Sakari Rokkaselta.

