”Kotona opetettiin, että elämä on kovaa” - Sinä voit muuttaa tarinaa

Lapsiperheiden elämäntarinat ovat usein rankkoja. Vauvaperheen arkea varjostaa vauvan univaikeudet tai vanhemman yksinäisyys. Vanhemman jaksaminen ja voimat on venytetty äärimmilleen. Toiselle koti on turvaton ja pelottava. Kaikki erot eivät suju sovussa ja lapset jäävät vanhempien riitojen väliin. Ensi – ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä autettiin viime vuonna 12 865 apua hakevaa. Tänään alkava Sinä voit muuttaa tarinaa -jäsenkampanja kutsuu liittymään jäseneksi ja muistuttaa, että jokainen voi kulkea perheiden rinnalla ja madaltaa kynnystä hakea apua.

Ensi- ja turvakotien liitto on 30 jäsentahon yhteenliittymä. Yhdistyksissämme autettiin vuonna 2018 yhteensä 12 865 eri syistä haavoittavassa elämäntilanteessa elävää ihmistä. Perheiden ja apua hakevien tilanteet ja heidän tarinansa ovat usein vaikeita. Vaikeuksista myös selvitään ja elämä saa uuden suunnan. Jäsenet mahdollistavat apumme vaikeuksien keskellä eläville.

Terhi: ”Ehkä kaikki alkoi purkautua siitä, kun vastasin ensimmäisen kerran kyllä”

”Lapsemme sai terveydenhoitajalle mennessä raivokohtauksen. Tilanteen mentyä ohi terveydenhoitaja katsoi minuun määrätietoisesti ja kysyi, onko lapsi nähnyt kotona väkivaltaa. En enää osannut valehdella, se oli niin suora kysymys. Vastasin, että on.

Tiesin pitkään, että voin pahoin avioliitossamme, mutta en tiennyt mitä tehdä tai millaista apua hakea. Edelleenkään liiton aikaiset ajoittaiset lyömiset tai kuristamiset eivät tunnu pahimmalta väkivallalta. Pahinta oli se psykologinen väkivalta, jolla mieheni sai minut uskomaan, että ansaitsin lyönnit, en kelpaisi kenellekään muulle ja eroamalla tuhoaisin sekä lastemme että vanhempiemme elämän.

Itselleni kaiken keskellä tärkeimpiä hetkiä ovat olleet sellaiset, joissa joku on huomannut minussa hyvää. Kaikki se hyväksyntä mitä olen saanut vaikkapa ensi- ja turvakodin työntekijöiden kohtaamisissa ja vertaisryhmässä on ollut todella parantavaa. Lapsetkin voivat paremmin nyt, kun elämässäni on myös iloa.”

Jonna: ”Kotona opetettiin, että elämä on kovaa”

”Yhtäkkiä olin pienellä paikkakunnalla ilman tukiverkkoja. Mies ei aikonut myöskään tunnustaa isyyttään ja laittoi kaverinsa uhkailemaan minua. Postiluukusta pudotettiin tupakoita, tekstiviesteissä ja puheluissa uhattiin. Ajoitin kaupassakäynnit niin, että en törmäisi heihin. Pelkäsin.

Olin kahdeksannella kuulla raskaana, kun sain viimein asunnon isommasta kaupungista. Mun vanhemmilla oli ehkä omista syistään vaikeuksia ymmärtää mua ja olla mun tukena. Hoidin itse kaikki muuttopakkaamiset ja käytännön järjestelyt. Synnytyssalissa olin kahdestaan kätilön kanssa. Uudessa kodissa sinnittelin vielä liian pitkään yksin vauvan kanssa. Lopulta hain itse apua.

Itse olen onnellinen siitä, että lapseni on nyt nelivuotiaana mainio tapaus. Ensi- ja turvakodin ryhmistä tuli erityisherkälle lapselle tärkeitä. Sieltä sai leikkiseuraa. Varautuneesta lapsesta kasvoi välitön ja sosiaalinen. Itse taas olen saanut ryhmistä voimia arkeen ja uusia ystäviä.”

Lue perheiden tarinat ja miten he saivat apua yhdistyksestä Enska 2/2019:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/enska/silloin-paatin-hakea-apua/

Sinä voit muuttaa tarinaa – jäseneksi liittyminen on vahva kannanotto

Jäsenyys on vahva kannanotto vaikeuksissa elävien puolesta. Jäsenyys yhdistyksessä kertoo, että perheiden rinnalla kulkee iso taustajoukko, joka tukee, puolustaa, välittää ja antaa toivoa. Paikallisen yhdistyksen jäsenenä pääsee myös vaikuttamaan ja ottaa kantaa yhteiskunnallisesti.

Ensi- ja turvakotien liitto haastaa jäsenkampanjaan mukaan kaikki, jotka haluavat tukea työtämme vauvaperheiden auttajana, mahdollistaa avun perheväkivallan keskellä eläville sekä tukea lapsiperheitä vanhempien erotessa.

Tule mukaan muuttamaan tarinaa ja liity sinua lähellä toimivaan yhdistykseen.

www.muutatarinaa.fi