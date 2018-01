Koulu kuuluu kaikille – opetus on kaikkien oikeus

Perusopetus koulussa kuuluu kaikille erilaisista valmiuksista ja taustoista riippumatta. Yhä useammin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokissa. Miten opettaja pärjää erilaisten oppijoiden kanssa? Mistä tukea opetustilanteen ja vaativien oppilaiden rauhoittamiseen?

Opettajat tarvitsevat yhä laaja-alaisempaa osaamista, sillä oppilaiden oppimisvalmiudet ja kulttuuritaustat vaihtelevat yhä enemmän. Eritasoisia tukitoimia tarvitsevat lapset opiskelevat yleisopetuksen luokissa ja keskittymisen kanssa voi olla haasteita jokaisella lapsella ja nuorella. Educa-messujen ohjelma tarjoaa useita puheenvuoroja ja esityksiä siitä, mistä saada tukea opettajan työhön.

Perusopetuksessa opettajien osaamista haastavat yhä useammin myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee toiminnallaan lähikouluperiaatteen toteutumista. Valterin johtava rehtori Anne Vierelä kertoo Educa-messuilla, millä toimenpiteillä kaikkien oppilaitten oppimista lähikouluissa voidaan edistää entistä paremmin. Valterilta löytyy monipuolista tietoa, työvälineitä, metodeja ja materiaaleja, joiden avulla opettajat voivat vahvistaa taitojaan monenlaista tukea tarvitsevien oppilaiden huomioimisessa ja tukemisessa.

Kaikkien koulu on myös koulukiusaamista vastustava koulu. #kannustusryhmä-hankkeen avulla on haettu hyviä malleja ja käytännön esimerkkejä kannustamisen vaikutuksista koulukiusaamisen vähentämiseksi. Aiheesta keskustelevat otsikolla ”Kannustamisen vaikeus – onnistumisen ihanuus” muun muassa Väestöliiton asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore, psykiatri Ben Furman sekä Turun yliopiston apulaisprofessori Niina Junttila. Toisenlaisen näkökulman aiheeseen tuo Break the Fight! Battle Show, joka esittelee break dance -työpajatoimintaa työssä kiusaamista vastaan.

Keinoja lasten ja opettajan mielen hallintaan

Johtaja Salla-Maari Volanen Terve Oppiva Mieli -tutkimushankkeesta kertoo, miten tietoisuustaitoja harjoittamalla saadaan luokka rauhoittumaan ja kouluarvosanat nousuun. Esimiesvalmentaja Eeva Tikkanen ja hyvinvointivalmentaja Henri Karjula taas valottavat keinoja siihen, miten opettaja itse voi johtaa paremmin aikaa, tilanteita, ihmisiä ja asioita ja Saku Tuominen ja Lasse Leponiemi esittelevät HundrED-hankkeen uusia opetusinnovaatioita, joista on hyötyä jokaiselle suomalaiselle koululle.

Suomen johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa 26.–27.1.2018 Messukeskuksessa, Helsingissä. Katso koko ohjelma: www.educamessut.fi.

