Kouluilla annettavat 12–15-vuotiaiden koronarokotusten tehosteannokset aikaistuvat Espoossa

Koronarokotuksen annosväliä voidaan lyhentää 6 viikkoon, sillä rokotteiden saatavuus alueella on hyvä, eikä annosvälin lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen saamista.

THL: Linjaukset annosvälistä ja rokotteiden kohdentamisesta eri ikäryhmille

Oppilailla on mahdollisuus saada koronarokotuksen tehosteannos Espoon kouluissa koulupäivän aikana 27.9.–8.10.2021. Syysloman jälkeiset, aikaisemmin ilmoitetut tehosterokotuspäivät on kouluilta peruttu. Samoina päivinä on mahdollisuus saada myös rokotuksen 1. annos, jos sitä ei ole vielä aiemmin saanut.

1. ja 2. annoksen väli tulee olla vähintään 6 viikkoa, joten oppilaan tulee tulla hakemaan tehosteannos samana viikonpäivänä, kuin hän sai 1.annoksen.

Rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa. Rokotukset ovat vapaaehtoisia. Koronarokotusviikkoina kouluterveydenhuollossa tehdään pääsääntöisesti vain rokotuksia ja hoidetaan ennalta sovitut lääkäriajat.

Jos tehosterokotusta ei jostain syystä pääse ottamaan koululla, rokotuksen voi hakea ilman ajanvarausta seuraavista paikoista: