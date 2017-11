Koulujen aamutoimintaa halutaan jatkaa

Helsingin kaupungin kasvatus ja koulutus aloitti aamutoiminnan kokeilun elokuussa 2017. Tähän mennessä noin 2000 lasta (1.-2.luokkalaisista) on osallistunut aamutoimintaan. Päivittäin toimintaan on osallistunut keskimäärin 10-15 oppilasta/koulu.

Aamutoiminnan tarve kouluilla on päivittäistä mutta selkeästi perjantaisin aamutoimintaa järjestetään vähemmän kuin muina päivinä.

Aamutoiminnan ohjaamisesta vastaa koulunkäyntiavustajat, opettajat ja yksityiset palvelun tuottajat kuten iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Toiminta alkaa suurimmassa osassa kouluja joko klo 8.00 tai klo 8.15 ja päättyy klo 9.00. Toiminta on luonteeltaan vapaata yhdessäoloa ja leikkiä, jota on järjestetty luontevasti koulujen pihoilla ja sisätiloissa. Toiminnassa painottuu vapaa leikki, pelaaminen, askartelu, lukeminen, rauhallinen yhdessäolo ja ulkoilu. Toiminta on maksutonta ja lapsilla on ollut mahdollisuus halutessaan syödä omia eväitä. Kokeilulla on tarkoitus löytää joustavia koulukohtaisia ratkaisuja toiminnan järjestämiseksi.

Kasvatus ja koulutus lautakunnalle tuodaan 21.11 esitys aamutoiminnan jatkamisesta kevätlukukaudelle.

Marraskuun lopulla huoltajilta kysytään mitä mieltä he ovat aamutoiminnan kokeilusta, jotta toimintaa voitaisiin kehittää palvelemaan mahdollisimman hyvin perheiden moninaisia tarpeita.

”Talven pimeiden aamujen alkaessa, oppilaiden määrä aamutoiminnassa voi hyvinkin vielä kasvaa. Toiminta on lisännyt lasten turvallisuuden tunnetta ja huoltajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä”. ”Kaikki suomen ja ruotsinkieliset koulut ovat lähteneet kokeiluun mukaan”, iloitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunisto.

Lisätietoja:

Leena Palve-Kaunisto

palveluvastaava

leena.palve@hel.fi

09 310 868 09