Koulujen ympäristökasvatuksesta löytyi puutteita – Väitös: monialaisuus haastaa opettajat ja oppikirjat

Tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittiin, että koulujen ympäristökasvatuksessa olisi parantamisen varaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteiskunnallisten aineiden ja katsomusaineiden opetusta.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta väittelevä Essi Aarnio-Linnanvuori havaitsi, että ympäristökasvatuksen monialaisuus ja arvolatautuneisuus näkyvät yhteiskunnallisten aineiden ja katsomusaineiden opettajien työssä.

– Haastatteluissa oli mukana motivoituneita ympäristömyönteisiä opettajia, mutta heillä oli vaikeuksia tunnistaa, mikä on juuri heidän aineensa näkökulma ympäristökysymyksiin, Aarnio-Linnanvuori kertoo.

Moni oli epävarma siitä, kuuluiko esimerkiksi ilmastonmuutoksen luonnontieteellisen puolen selittäminen heille vai ei. Myös ilmastoskeptisyyden käsitteleminen mietitytti.

Virheitä kirjoissa ja puheissa

Haastattelujen lisäksi Aarnio-Linnanvuori tutki yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden oppikirjoja. Ympäristöön liittyvää materiaalia löytyi niukasti.

– Opetussuunnitelma on edellyttänyt jo pitkään, että ympäristöaiheita käsitellään laajasti eri oppiaineissa. Vaatimukset löytyvät kaikista oppiaineista, mutta oppikirjojen tekijät eivät selvästikään ole näitä löytäneet.

Oppikirjoista löytyi myös jonkun verran selkeitä virheitä. Niissä esimerkiksi käytettiin kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutoksen synonyyminä.

Oppilainen aktiivinen ympäristötoimijuus näyttäytyi hyvin kapeana niin oppikirjoissa kuin opettajien puheissa.

–Ympäristön tulevaisuutta kuvattiin hyvin synkkänä, mutta sitten ratkaisuiksi ehdotettiin lajittelua ja valojen sammuttamista. Eihän näissä teoissa sinänsä ole mitään vikaa, mutta niillä ympäristöongelmat eivät vielä ratkea, Aarnio-Linnanvuori sanoo.

Parannusta koulutukseen ja tukea opettajille

Aarnio-Linnanvuoren mukaan nykyinen opetussuunnitelma pitää sisällään hyvän ympäristökasvatuksen ehdot, mutta koulujen arjessa olisi vielä parannettavaa.

– Jotta laaja-alainen käsittely onnistuisi, erikoistunut aineenopettaja tarvitsee tieteidenvälisen aiheen käsittelyyn täydennyskoulutusta, aikaa ja koulun johdon tukea, Aarnio-Linnanvuori sanoo.

Hän pitää ympäristökasvatusta kestävän tulevaisuuden perustana.

– Nuorille voisi tarjota vaikutusmahdollisuuksia laajemmalla skaalalla kollektiivisen osallistumisen kautta. Yksi vaihtoehto olisivat ympäristöryhmät kouluissa.

MMM Essi Aarnio-Linnanvuori väittelee 12.1.2018 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Ympäristö ylittää oppiainerajat – Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina" (Environment crosses subject borders – Value-ladenness and interdisciplinarity as challenges for environmental education at school).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto, ja kustoksena on professori Pekka Kauppi.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Environmentalica Fennica.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Essi Aarnio-Linnanvuori, essi.aarnio-linnanvuori@helsinki.fi, p. 050 511 4397.